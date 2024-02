McLaren trok eerder vandaag het doek af van de MCL38, de bolide voor het Formule 1-seizoen van 2024. Het team uit Woking hoopt hiermee de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull en de haast onverslaanbare Max Verstappen. De MCL38 zou al een grote verbetering zijn ten opzichte van de auto van vorig jaar, maar volgens teambaas Andrea Stella zitten er zelfs al upgrades in de pijplijn.

Het afgelopen seizoen verliep beter voor McLaren dan verwacht. De Britse renstal had het aan het begin van het jaar wel erg lastig, maar dankzij upgrades kwamen Lando Norris en Oscar Piastri plotseling sterk naar voren. Norris stond in de laatste dertien Grands Prix zeven keer op het podium en was op Verstappen na de best scorende coureur van de tweede helft van het F1-seizoen. Ook Piastri stond tweemaal op het podium, maar het hoogtepunt voor de rookie was het winnen van de Sprint in Qatar. McLaren stond na negen wedstrijden zesde in de tussenstand met 29 punten, maar uiteindelijk versloegen ze niet alleen Alpine, maar ook Aston Martin met een totaalaantal punten van 302 in het constructeurskampioenschap.

Doelstellingen

"We hadden drie belangrijke doelstellingen," legde Stella uit aan de media na de lancering van de MCL38. "Eén was om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren, de tweede was om de mechanische grip te verbeteren en de derde was om de interactie met de banden te verbeteren. Ik kan niet zeggen in hoeverre dat precies is gelukt, maar ik kan wel zeggen dat we ons op al deze drie gebieden hebben kunnen verbeteren, ook al zien we dat er potentie is voor verdere verbeteringen op elk van deze drie vlakken."

Projecten met potentie

"Er waren een paar projecten die we waren gestart en die potentie hadden," vervolgde de teambaas. "Echter, we konden deze niet op tijd afronden om ze op de auto te hebben bij de lancering, dus het zullen zeer waarschijnlijk upgrades worden voor vroeg in het seizoen. Als je aan bepaalde ontwikkelingsprojecten begint, wil je natuurlijk dat ze zo snel mogelijk worden opgeleverd, maar er is nog alle ruimte om deze projecten later op de auto te zetten met de manier waarop we de auto hebben ontworpen." Op de vraag of McLaren achterop schema was geraakt, gaf Stella geen duidelijk antwoord, maar hij doelde er wel op dat hij de upgrades volledig ontwikkeld wil hebben, voordat ze klaar zijn om op de MCL38 terecht te komen, in plaats van innovaties te gebruiken die niet genoeg getest zijn.