Frederik Vesti mag zich de nieuwe reservecoureur van het Mercedes Formule 1-team noemen. De jonge Deen was al een juniorrijder van de Zilverpijlen, maar dankzij deze promotie zal hij ingezet kunnen worden in het geval Lewis Hamilton of George Russell niet in actie kunnen komen.

Vesti werd in 2017 tweede in het Deense Formule 4-kampioenschap en won het jaar daarop races in de Duitse en Italiaanse F4. In 2019 werd hij dominant kampioen in de Europese Formule Regional. Hij bracht vervolgens twee seizoenen door in de FIA Formule 3 waarin hij vier overwinningen scoorde. Sinds 2022 reed hij in de FIA Formule 2 met één zege in zijn debuutjaar. Afgelopen seizoen werd hij de vice-kampioen met zes overwinningen achter titelwinnaar Théo Pourchaire. De 22-jarige uit Langelund werd al in 2021 aangenomen als juniorrijder van Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton lovend over W15 Mercedes: "Hebben geleerd van de afgelopen twee jaar"

Vesti naast Schumacher

Vorig jaar mocht Vesti bij Mercedes al even proeven van de Formule 1, toen hij in de vrije trainingen reed tijdens de Grands Prix van Mexico-Stad en Abu Dhabi. Vervolgens deed hij ook nog mee aan de Young Driver Test op Yas Marina Circuit. Vesti zal zijn nieuwe rol als reservecoureur vervullen naast Mick Schumacher. Laatstgenoemde zal namelijk ook racen in het FIA World Endurance Championship met Alpine en zal vanwege clashende data niet aanwezig kunnen zijn bij de Grands Prix van Bahrein, China, Italië, Azerbeidzjan en São Paulo. Daarom had Mercedes nog een reservecoureur nodig. Vesti heeft op zijn beurt weer een zitje gevonden in de European Le Mans Series bij COOL Racing en, als dat prioriteit heeft in plaats van bij de Formule 1 aanwezig zijn, zal hij de Grands Prix van Miami, Groot-Brittannië, Nederland en Verenigde Staten moeten overslaan. Of het aannemen van Vesti als reservecoureur betekent dat de Deen nu ook kanshebber is op het zitje dat vrijkomt wanneer Hamilton naar Ferrari gaat in 2025, is niet bekend.