Lewis Hamilton heeft het gevoel dat het team heeft geleerd van de afgelopen twee seizoenen en hoopt dat de W15, zijn laatste F1-auto van Mercedes, succesvoller gaat zijn dan de W13 en W14.

In het persbericht van Mercedes, dat woensdag de livery van de W15 onthulde, stelt Hamilton dat het team van 2022 en 2023 heeft geleerd, seizoenen waarin het concept niet bleek te werken. "De lessen van de afgelopen twee jaar hebben ons geholpen onze richting te vinden. Het heeft ons in staat gesteld onze noordelijke ster te vinden. Het zal nog steeds een werk in uitvoering zijn, maar we zullen alle uitdagingen die zich aandienen met opgeheven hoofd en een open geest tegemoet treden en er ijverig aan werken."

Hamilton wil zich fijn voelen in W15

Volgens Hamilton is het belangrijk dat de coureurs zich fijn voelen in de auto, iets wat tijdens de voorgaande twee seizoenen totaal niet het geval was. "Als je je niet op je gemak voelt met de auto, kun je niet het maximale uit de auto halen. Met een stabielere, meer voorspelbare auto kunnen we niet alleen het potentieel uit de auto halen, maar ook uit onszelf als coureurs."

Verwachtingen Hamilton

Hamilton begint aan zijn laatste jaar met Mercedes in F1, waarna hij in 2025 naar Ferrari vertrekt. De Brit ziet dat het team niet alleen teamgenoot George Russell, maar ook Hamilton wil helpen om in 2024 goed te presteren. "Ik weet waar dit team toe in staat is. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het werk van iedereen in dit team. Elke keer als je in de fabriek bent, zie je de gedrevenheid en vastberadenheid van iedereen. We zijn allemaal mega gemotiveerd voor het komende jaar en zullen alles geven wat we hebben tijdens de reis die voor ons ligt."