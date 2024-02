Mercedes onthulde woensdag als negende van de tien teams de auto, livery en kleurstelling voor het seizoen 2024. De W15, opvolger van de W14, viel bij de meeste fans in de smaak. Dit was vooral omdat de kleuren zwart en zilver worden gecombineerd. De verwachtingen van de fans zijn meteen hoog, zo blijkt uit de reacties.

Mercedes heeft tot nu toe in het nieuwe tijdperk alleen de Grand Prix van Brazilië in 2022 (George Russell) weten te winnen en moest verder haar meerdere erkennen in Red Bull Racing. Lewis Hamilton heeft dus al twee seizoenen op rij geen zege meer geboekt. In 2022 was het concept en porpoising het voornaamste probleem, terwijl in 2023 het zero-sidepod concept totaal niet werkte. In 2024 gaat het team weer met een nieuw concept komen in de hoop dat het dit keer wel gaat werken.

Fans reageren op W15

Woensdag om 11:15 uur Nederlandse tijd werd de W15 in al haar glorie onthuld aan de buitenwereld. De auto, waarin Hamilton en Russell in 2024 weer mogen gaan rijden, was wederom vooral zwart. Toch verraste het team een klein beetje door ook zilver toe te voegen. Een combinatie die we van het team nog amper tot niet hebben gezien. Hieronder een paar van de reacties van de fans.

