Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn enthousiast over het uiterlijk van de SF-24 die Ferrari dinsdag onthulde aan de buitenwereld. De Spanjaard en Monegask hopen dat de auto op de baan ook snel en consistent blijkt te zijn.

Ferrari, dat als achtste team dinsdag haar auto en livery voor 2024 onthulde, werd in 2022 tweede bij de constructeurs toen het tijdperk begon. In 2023 bleek het, ondanks de zege van Carlos Sainz, een minder seizoen te zijn voor Ferrari. Mercedes ging over het team heen, waardoor Ferrari derde eindigde bij de constructeurs. Toch moet gezegd worden dat McLaren minimaal op gelijke hoogte en wellicht zelfs sneller was dan Ferrari toen het einde van 2023 aan was gebroken. In 2024 gaat het team met Frederic Vasseur als teambaas en Sainz en Leclerc als coureurs op zoek naar meer zeges en toch in ieder geval de tweede plaats bij de constructeurs.

Leclerc benieuwd naar prestaties SF-24

Leclerc, die vorige maand zijn contract nog verlengde bij Ferrari, is blij met het uiterlijk van de nieuwe Ferrari en hoopt vooral dat de auto op de baan ook snel gaat zijn. "Ik vind de auto er erg mooi uitzien, inclusief de witte en gele delen op het bodywork. Maar wat me natuurlijk echt interesseert, is hoe de auto zal presteren op het circuit. Dat is namelijk het enige dat telt. De SF-24 zou minder gevoelig en makkelijker te besturen moeten zijn en voor ons coureurs is dat wat je nodig hebt om het goed te doen. Ik verwacht dat de auto op verschillende gebieden een stap voorwaarts zal zetten en aan de indruk die ik in de simulator heb opgedaan, denk ik dat we zijn waar we willen zijn. Dit seizoen is het doel om altijd de koploper te zijn en ik wil onze fans iets geven om voor te juichen door zeges te boeken."

Sainz enthousiast over auto Ferrari

Ook Sainz, die aan zijn laatste seizoen als coureur van Ferrari gaat beginnen, is enthousiast over de nieuwe auto van het Italiaanse team. "Toen ik de SF-24 voor het eerst zag, kon ik niet wachten om in te stappen en hem te starten. Nu kijk ik ernaar uit om ermee op het circuit te rijden om te zien of het overeenkomt met het gevoel dat ik had in de simulator, namelijk dat het de stap voorwaarts is die we allemaal willen. Het doel is om een auto te hebben die beter te besturen is, zodat we in staat zijn om een consistent racetempo te kunnen rijden. Dat zijn namelijk de basisvereisten om voor de overwinning te kunnen strijden. Wij hebben als coureurs ons uiterste best gedaan om de ingenieurs precieze feedback te geven en ik weet zeker dat het personeel in Maranello naar onze wensen heeft geluisterd. We willen de fans iets geven om voor te juichen, want ze waren vorig jaar zo solidair, zelfs toen het niet ging zoals wij wilden."