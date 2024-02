Jos Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Rallye des Route du Nord door als tweede over de streep te komen. Samen met copiloot Renaud Jamoul wist de 51-jarige Verstappen in de Skoda Fabia RS Rally2-auto maar 8,5 seconden toe te geven op overwinnaar Pierre Ragues.

De Rallye des Route du Nord bestond uit twaalf proeven, verdeeld over drie ronden, waarin er vier stages waren. Verstappen senior wist als derde, vijfde en tweede af over de streep te komen en pakte ook nog één zege, waardoor hij de tweede plek wist te pakken. Op dat moment had hij een achterstand van achttien seconden op de nummer één. Verstappen was tijdens de zesde en zevende etappe wederom de snelste en wist uiteindelijk het gat te verkleinen naar 8,2 seconden, voordat de laatste etage moest worden verreden.

Goed begin

Op Verstappen.com blikt de voormalig Formule 1-coureur terug op zijn Rallye des Route du Nord. "Dit was voor mij de eerste rally van het seizoen en die hebben we aangegrepen als voorbereiding op mijn seizoen 2024. Het was een voor mij nieuwe rally, op een glad parcours door de vele regen die gevallen was. Maar die omstandigheden waren natuurlijk voor iedereen hetzelfde." Het ging Verstappen senior uiteindelijk ook gewoon om de nodige meters die gemaakt moesten worden. "Hoe meer rally’s dat ik rijd, hoe beter de samenwerking met mijn copiloot Renaud verloopt. Het was een goed begin, ik heb me vermaakt."