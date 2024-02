Charles Leclerc maakt duidelijk dat hij zich de kaas niet van het brood laat eten als Lewis Hamilton in 2025 aansluit bij Ferrari. Met de zevenvoudig kampioen beschikt de Scuderia volgend seizoen over twee nummer één coureurs en de Monegask verklaart in de Daily Mail dat hij niet van plan is om ruim baan te maken voor de Brit.

Leclerc mag zichzelf sinds 2019 Ferrari-coureur noemen. De Monegask wist in zijn eerste seizoen direct op te vallen, door de strijd met toenmalig teamgenoot Sebastian Vettel aan te gaan. Het seizoen sloot hij vervolgens één plekje hoger af dan de viervoudig kampioen, die het seizoen erna het ook moest afleggen tegen Leclerc. Carlos Sainz kan zich op een goede dag meten met Leclerc, maar hoe de verhoudingen met Lewis Hamilton liggen, dat is nog maar de vraag.

Kampioenschap is enige doel

De 26-jarige Leclerc wil in ieder geval geen tweede viool gaan spelen. "Het kampioenschap winnen, dit is het enige doel dat ik heb. Ik ben alleen blij als ik win; de tweede plaats is niet mijn doel. Je moet jezelf ook realistische doelen geven, net zoals we altijd optimistisch zijn en proberen het best mogelijke werk te doen", zo wijst het naar het werk dat in de auto zit.

Mocht Ferrari een kampioenschapswinnende bolide op de mat weten te zetten, dan gaat hij vooral voor eigen kansen rijden. "We willen allemaal winnen, maar als we kijken waar we van vorig jaar beginnen, had Red Bull een groot voordeel. We moeten nu de kloof zoveel mogelijk dichten. Dus we zullen absoluut alles doen om te proberen en, en de stap dat te doen, dat is ons doel om uit te dagen."