Sky Sports: 'Proces Horner zou zelfs tot aan start Formule 1-seizoen kunnen duren'

Op vrijdag is het onderzoek naar Christian Horner van start gegaan en wordt de Britse teambaas voor het eerst aan de tand gevoeld over de berichten die de afgelopen weken allemaal over hem rondzingen. Volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater is het niet uitgesloten dat een resultaat voorlopig nog niet verwacht wordt.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Christian Horner wordt sinds vorige week beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Op vrijdag is dat onderzoek gestart en wordt de Britse teambaas aan de tand gevoeld.

Behoorlijk proces

Er werd de afgelopen dagen veelvuldig gesproken over een soort van 'D-day', maar volgens Slater hoeft men voorlopig nog geen witte rook te verwachten rondom Horner zijn toekomst: "Ik heb begrepen dat dit een behoorlijk proces gaat worden en zelfs kan doorlopen tot aan de start van het seizoen in maart. Dit is het eerste gesprek dat er gevoerd wordt met Horner en wellicht de eerste keer dat hij de volledige beschuldigingen tegen hem gaat horen", vertelt hij bij Sky Sports.

Aantijgingen

Hij vervolgt: "Onthoud goed dat we het hier hebben over controlerend en mogelijk zelfs dwingend gedrag tegenover een vrouwelijk teamlid van Red Bull. Het zijn beschuldigingen die hij volledig heeft verworpen. Hij wil zijn reputatie verdedigen. Dit kan mogelijk nog ver achter vandaag belanden. Mogelijk is er volgende week opnieuw een ondervraging. Kan het voorbij de lancering van Red Bull op 15 februari gaan? Het zou zelfs voorbij de wintertests richting de eerste race van het jaar kunnen gaan. We gaan het zien."