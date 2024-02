Het gaat er alleszins op lijken dat Red Bull Racing Alexander Albon wil binnenhengelen als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Britse Thai heeft deze week het doek van de FW46 getrokken en hoewel zijn focus op Williams ligt, kan hij niet ontkennen dat de interesse wat met hem doet.

Nog voordat het 2024-seizoen officieel is afgetrapt, lijkt 'silly season' al te zijn begonnen. Lewis Hamilton trapte de transfercarrousel af door aan te kondigen dat hij aan het einde van 2024 Mercedes verruilt voor Ferrari. Daardoor moet het Duitse team het zitje naast George Russell vanaf volgend jaar gaan invullen. Albon lijkt één van de gegadigden te zijn voor het stoeltje bij Mercedes, maar volgens Motorsport.com bleek dat Red Bull Racing ook nog een optie kan lichten op de Britse Thai, die in het verleden al voor het Oostenrijkse topteam heeft geracet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Geen driejarig contract, maar een optie voor Albon bij Red Bull Racing'

Volle focus op Williams

Albon heeft nog een contract tot en met 2025 bij Williams en legt bij de presentatie van de FW46 uit dat daar zijn aandacht op gevestigd is. "Mijn hele focus ligt op Williams en dat is waar ik mezelf zie. De snelheid van progressie is voor mij ook erg belangrijk, dus de tijd zal het leren." Dat hij in trek is, ligt natuurlijk niet alleen aan de collega's die van teams switchen. De 27-jarige Albon heeft simpelweg ook gewoon een goed seizoen achter de rug. "Ik heb het gevoel dat ik heel dicht bij mijn hoogtepunt ben. Er zijn altijd verbeteringen die gedaan moeten worden en er zijn nog steeds gebieden die verbeterd kunnen worden, maar over het algemeen heb ik, met mijn ervaring nu en waar ik nu ben, het gevoel dat ik het verdien. Een auto die podiumplaatsen kan scoren en voor overwinningen kan vechten. En dat is gewoon volkomen eerlijk zijn, over hoe ik mezelf zie."

Interesse vanuit topteams

Wel realiseert Albon zich dat hij een in de gaten wordt gehouden door de topteams. "Het is mij heel duidelijk, vooral als je naar de rijdersmarkt kijkt, dat er een enorme interesse is van teams die dezelfde coureur willen voor 2025 en 2026. Zo lijkt het zich te ontwikkelen. Laten we eens kijken wat daarvan komt." Albon hoopt, ondanks de interesse, vooral met Williams naar de top te komen. "Realistisch gezien wil ik bij het team blijven. Als het team is waar ik wil dat ze zijn, zal het een langlopend contract zijn. We geven alles of niets", aldus Albon.