De Zwitserse Kansspelcommissie heeft nog een appeltje te schillen met het team van Sauber, dat dit jaar als het Stake F1-team door het leven gaat. Zo is het niet in elk land toegestaan om reclame te maken voor online gokken en heeft het team zelfs geen licentie in Zwitserland.

De renstal uit Hinwil kon de afgelopen jaren op Alfa Romeo rekenen als titelsponsor en zal vanaf 2026 als het fabrieksteam van Audi op de startgrid verschijnen. Toch is er nog een overbruggingsperiode nodig voor het team waar Valtteri Bottas en Zhou Guanyu voor uitkomen en daarvoor is Stake aan het team toegevoegd. Er zijn een aantal landen waar de naam niet op de auto zal pronken, zoals bijvoorbeeld bij ons in Nederland. Toch blijkt volgens het Zwitserse SRF dat het team ook in het vestigingsland de zaakjes nog niet op orde heeft.

Artikel gaat verder onder video

Reclameverbod

Volgens het medium heeft Stake simpelweg geen vergunning in Zwitserland en zijn ze op dit moment illegaal bezig. "Er geldt een reclameverbod. Toch is het logo van Stake alomtegenwoordig op de website van het Zwitserse raceteam Sauber, op hun sociale media en op de kleding van het personeel", zo wordt er uitgelegd over de teampresentatie van afgelopen maandag.

'Rode lijn overschreden'

Ook hoogleraar Patrick Krauskopf ziet dat Stake zich niet aan de regels houdt. "In dit geval zijn de merken Stake en Sauber echter dermate met elkaar verbonden, respectievelijk wordt de term Stake zo intensief in het geheugen van de toeschouwers gegrift, dat we hier waarschijnlijk de rode lijn naar ongeoorloofde reclame hebben overschreden." Teambaas Alunni Bravi heeft echter vertrouwen in een goede afloop. "We houden ons altijd aan alle geldende wetten, ook in Zwitserland. En natuurlijk hebben we alle maatregelen genomen om hieraan te voldoen."

De Zwitserse Kansspelcommissie heeft zich inmiddels ook geroerd over de zaak en er is een juridisch proces gestart tegen Sauber. Dit zou kunnen resulteren in een boete die op kan lopen tot 533.343 euro.