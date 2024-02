Romain Grosjean acht het niet onwaarschijnlijk dat Alexander Albon in 2025 plaats neemt bij Mercedes, terwijl Andrea Kimi Antonelli, een junior van de Duitse grootmacht, zijn Formule 1-debuut maakt bij Williams.

Met het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 naar Ferrari vertrekt, is het speculeren geblazen over wie de zevenvoudig wereldkampioen gaat vervangen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff gaf aan de tijd te zullen nemen met zijn beslissing, maar liet ook doorschemeren dat het plotselinge vertrek van de Brit, wellicht de kans biedt om een "gewaagde zet" te doen. Door die woorden wordt er gedacht aan Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige Italiaan heeft de afgelopen jaren kampioenschap na kampioenschap gewonnen, en debuteert aankomend seizoen in de Formule 2.

Andrea Kimi Antonelli

Grosjean geeft zijn kijk op de zaak: "Mercedes heeft ook een plekje vrij. Ik denk dat ze een hele getalenteerde superster hebben die door de klassen heen komt, genaamd Andrea Kimi Antonelli", vertelt hij in een video op zijn YouTube-kanaal. "Hij is waarschijnlijk een van de meest gave coureurs die richting de Formule 1 gaat, maar hij is misschien nog een beetje jong om in 2025 in een Mercedes te springen."

Albon naar Mercedes?

De voormalig Formule 1-coureur acht daarom een ander scenario ook niet onmogelijk: "Ze kunnen Alexander Albon voor een jaar nemen, we weten dat ze een sterke relatie met Williams hebben. Ze leveren de krachtbronnen. Misschien Albon naar Mercedes, en dan Antonelli die zich klaarstoomt bij Williams. Er zijn veel coureurs op de markt die voor Mercedes willen rijden. Het is spannend. Ik kijk er naar uit om te zien wat 2024 en 2025 gaan brengen", klinkt het.