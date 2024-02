Adrian Newey, ontwerper van Red Bull Racing, is van mening dat de RB20 een 'derde evolutie' van de RB18 is waarmee het nieuwe tijdperk in F1 afgetrapt werd. Volgens de Brit hoeven de fans geen grote veranderingen te verwachten.

Newey is de ontwikkelaar van de succesvolle RB18 en RB19 waarin Max Verstappen in 2022 en 2023 wereldkampioen werd. De Brit kende eerder ook al succes door in de periode 2010-2013 vier auto's te ontwikkelen waarmee Sebastian Vettel achter elkaar wereldkampioen kon worden. Red Bull had aan het begin van het nieuwe tijdperk in 2022 een voordeel ten opzichte van de andere coureurs omdat hij al eerder had gewerkt met auto's die met het grondeffect te maken hadden kregen. Mede hierdoor had Red Bull al snel een voorsprong op de rest.

Newey over RB20

In gesprek met Motorsport.com zegt Newey dat fans de RB20 van Red Bull als een derde versie van de RB18 uit 2022 moeten zien. "Onze auto is een derde evolutie van de auto van 22. De auto van vorig jaar was een evolutie van '22'. De auto van vorig jaar was een evolutie van '22, met als belangrijkste punten natuurlijk de normale winterontwikkeling op het gebied van aerodynamica, wat meer inzicht in wat we moesten doen met de ophanging om te proberen de auto ook te verbeteren, en er gewicht uit te halen, omdat we in '22 nooit aan de gewichtslimiet zijn gekomen. De auto van dit jaar is de derde evolutie van die originele RB18. Wat we natuurlijk niet weten, is de derde evolutie te conservatief, terwijl anderen iets anders hebben gedaan? Je weet het gewoon niet. Ik denk dat we met de RB18, de eerste auto, van de nieuwe reglementen erin geslaagd zijn om de basis goed te krijgen in termen van hoe we het onderzoeksproces hebben benaderd, de architectuur van de auto, de lay-out, enzovoort."

Dominantie niet verwacht

Newey was samen met Red Bull wel verrast dat het team in 2022 al zo dominant was. "We zijn erin geslaagd om met een fatsoenlijke auto op de proppen te komen, die we vervolgens in '22 hebben doorontwikkeld. En natuurlijk hadden we een erg sterke tweede seizoenshelft in '22. [In] '23, dus nu het tweede seizoen van die nieuwe reglementen, verwachtten we helemaal dat de grid zou sluiten. Vorig jaar werden we dus allemaal, ik vooral, compleet verrast. We hadden de dominantie die we hadden echt niet verwacht. Dit jaar hebben veel mensen, van wat ik heb begrepen, veel van onze rivalen deze keer goed gekeken en ik vermoed dat er veel auto's zullen zijn die erg op onze auto lijken."