James Vowles, teambaas van Williams, heeft aangegeven dat Alexander Albon nog onder contract staat bij zijn huidige team tot eind 2025, niet eind 2024. Toch zegt Vowles ook dat hij niet ten koste van alles een overstap gaat tegen proberen te houden, mocht Albon eind 2024 echt willen vertrekken.

Albon wordt sinds zijn goede prestaties bij Williams al vaak ik verband gebracht met Red Bull en Mercedes, zeker omdat daar in 2025 en stoeltje beschikbaar is. Iedereen was in de veronderstelling dat het contract van Albon eind 2024 af zou lopen, maar hier heeft Williams een stokje voor gestoken. Tegenover onder meer Motorsport.com onthult Vowles dat Albon niet tot 2024, maar tot eind 2025 onder contact staat bij Williams. "Alex heeft bij Williams getekend tot eind 2025, dat is getekend. Het is niet iets waar ik heel publiekelijk over ben geweest, omdat ik dat niet nodig vind. Dus alle berichten die je ziet, en er is er één in het bijzonder, zijn op zijn best individuele speculaties."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Vrijdag onderzoek en mogelijke beslissing over toekomst Horner bij Red Bull'

Omgeving voor Albon creëren om te slagen

Volgens Vowles is het aan Williams om te laten zien dat Albon ook na 2025 bij het Britse team op de juiste plek zit. "Zoals ik ook al zei, is het onze taak bij Williams om een nieuwe omgeving te creëren die iemand van het kaliber van Alex verdient. Zo simpel is dat. Hij is een ongelooflijke coureur die zijn plaats vooraan verdient. Hij en ik hebben goede gesprekken over waar we naartoe willen. We willen nog lang samen in dit team rijden. Dat recht moeten we verdienen. Het is niet zomaar gegeven. We moeten de wereld laten zien dat we geen Williams van vroeger zijn en dat we niet achterom kijken, maar continu vooruit gaan."

Gaat Vowles Albon tegenhouden?

Als Albon ondanks zijn contract toch weg zou willen om in 2025 bij Mercedes, Aston Martin of Red Bull Racing te gaan rijden, gaat Vowles met Williams dan voorkomen dat dit gebeurd? "Zou ik hem in de weg staan? Ik heb de verantwoordelijkheid van Williams op mijn schouders, dat is het belangrijkste voor mij. Het is niet de verantwoordelijkheid tegenover één individu, in dit geval Alex, het is een verantwoordelijkheid tegenover het team. Dus mocht een beslissing die kant op gaan, dan is dat omdat ik heel duidelijk in mijn hoofd heb dat ik beslissingen heb genomen die juist zijn voor de langetermijndoelen van het team en niet voor de korte termijn."