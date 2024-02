Redactie



Stake F1 Team was maandag het vierde team dat de livery voor het seizoen voor het eerst aan de buitenwereld toonde. De vraag was vooral in welke kleurstelling het team zou gaan rijden, iets waar de fans nu wisselend op reageren.

Alfa Romeo behaalde de afgelopen jaren in F1 weinig succes tijdens hun samenwerking met Sauber, waarna het nieuws rondom de toekomstige samenwerking met Audi vanaf 2026 voor Alfa Romeo reden genoeg was om na 2023 afscheid te nemen van Sauber. Dit deed het team in 2023 met een negende plaats bij de constructeurs met maar zestien punten en zeven keer een plek in de top tien. Werk aan de winkel dus voor het team, dat in 2024 en 2025 Stake F1 Team zal heten totdat Audi in 2026 als leverancier zich met F1 gaat bemoeien.

Reacties op livery Stake F1 2024

Met Alessandro Alunni Bravi als teambaas en Zhou Guanyu en Valtteri Bottas als coureurs gaat het team in 2024 op zoek naar een positief seizoen met een competitieve auto. De kleuren van het team zijn, ten opzichte van die van Alfa Romeo, wel wat veranderd. De fans reageerde er wisselend op. Hieronder een greep uit de reacties op de livery van Stake F1 Team voor het seizoen 2024.

🥁 Introducing....the Kick Sauber C44!! 👌



A new identity, a new car, and a striking new fluro-green design for Kick Sauber's 2024 season! ✨🟢#F1 @stakef1team pic.twitter.com/nV7kqTNiwP — Formula 1 (@F1) February 5, 2024

cool — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) February 5, 2024

If Shrek was in F1 — Lando (@landostudios1) February 5, 2024

Audi needs to come save this lost team asap — #CL16 🆑🏎️ (@AmScuderia) February 5, 2024

holy sh*t. Kick coming in hot! — Jaymes (@jaymesrogers) February 5, 2024

Ninja tourtles its coming 🟢🟢 — Michelondeportes (@michelBL15) February 5, 2024

That's what I'm talking about 😂 pic.twitter.com/l09nft5Csd — Musk Melon (@dailyXmatter) February 5, 2024