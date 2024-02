Lewis Hamilton gaat vanaf 2025 voor het team van Ferrari rijden en daarmee is één van de meest spraakmakende transfers aller tijden in de Formule 1 een feit. Ook Felipe Massa, zelf tussen 2006 en 2013 actief voor de Italiaanse renstal, kan genieten van de aanstaande samenwerking.

De afgelopen dagen werd de Formule 1-wereld even hardhandig uit de winterslaap ontwaakt. Na een aantal rustige maanden, kwamen Hamilton en Ferrari ineens met wereldnieuws: de Brit vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes voor een avontuur bij het illustere Italiaanse team. De 39-jarige coureur - goed voor zeven wereldkampioenschappen in de koningsklasse - gaat in de herfst van zijn carrière voor zijn gedroomde avontuur in Maranello. In Italiaanse dienst hoopt de Brit nog één keer te gaan voor zijn gedroomde achtste wereldtitel.

Massa zag het aankomen

Massa, zelf natuurlijk geruime tijd actief voor de Maranello-formatie, zag de overstap eigenlijk wel al geruime tijd aankomen: "Ik had altijd al gedacht dat hij, op een zeker moment, naar Ferrari zou komen en zou proberen zijn carrière hier af te sluiten. En dat gaat nu daadwerkelijk gebeuren", vertelt de Braziliaan aan Motorsport.com. "Hij begint daar, als ik het niet verkeerd heb, als hij ongeveer veertig jaar oud is. En het wordt zeker zijn laatste stint in de Formule 1. Een jaar, twee jaar, drie jaar… Afhankelijk van hoelang hij nog door wil gaan, en hoe de resultaten zijn."

Mooie tijd voor Ferrari

De Braziliaan, zelf verwikkeld in een juridische strijd om Hamilton zijn wereldtitel van 2008 af te laten pakken, vervolgt zijn enthousiasme: "Man, dit is cool! Het is interessant wat dit gaat betekenen voor de gehele autosportwereld. Hij is niet alleen een coureur, maar ook een media-icoon in vele opzichten. Het is heel gaaf, interessant. Ik ben blij. We weten wat voor talent hij is, hoe goed hij een auto kan besturen. En hij brengt iets mee naar Ferrari, dat is altijd positief. Ik ben een Ferrari-fan in hart en nieren, ik wil altijd de beste mensen bij Ferrari. Het wordt echt heel gaaf.”