Peter Windsor is van mening dat Lewis Hamilton tegen wordt gewerkt door niet alleen andere coureurs zoals Max Verstappen, maar ook door zijn eigen team: Mercedes. De Brit ziet in George Russell namelijk een tweede horde die Hamilton moet overwinnen en leeft mee met de zevenvoudig wereldkampioen.

In een interview met Cameron F1 op zijn YouTube-kanaal laat Windsor weten dat volgens hem Hamilton met twee factoren rekening moet houden, terwijl coureurs als Verstappen en Charles Leclerc dat binnen hun team niet hebben. "Lewis moet naar mijn mening een veel steilere helling beklimmen als ze alle drie over een even sterke auto zouden beschikken, omdat George in de andere auto zit. Hij moet eerst George verslaan, en dan pas Charles en Max. Max hoeft alleen maar de twee coureurs in de andere auto's te verslaan. Hetzelfde geldt voor Charles. De taak van Lewis is gewoon veel zwaarder. Dat heeft niks met zijn leeftijd te maken, maar puur met het feit dat hij in zo'n situatie een lastiger karwei moet klaren, omdat hij met George te maken heeft."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vowles: 'Hamilton beste coureur waar ik ooit mee heb gewerkt, inclusief Schumacher'

Hamilton heeft uitdaging met Russell

Volgens Windsor maakt Mercedes het leven van Hamilton lastiger door Russell in de andere auto te zetten. "Ik leef nog steeds met Lewis mee, omdat hij George moet verslaan. Ik zou graag gezien hebben dat hij Valtteri Bottas in die andere auto had gehad, of Carlos Sainz, of Sergio Pérez. Het wordt zoveel lastiger als je een hele snelle teamgenoot in de andere auto hebt zitten, en de auto goed is. Geloof me, ik heb het zelf meegemaakt. Ik was erbij toen Nigel Mansell en Keke Rosberg het tegen elkaar opnamen, of Mansell tegen Nelson Piquet, of Mansell tegen Alain Prost bij Ferrari. Ik werkte nauw samen met die drie teams, en het is een hele lastige situatie als je iemand in de andere auto hebt zitten die zo aan je gewaagd is."

Achtste titel Hamilton

Windsor moet toegeven dat hij hoopt dat Hamilton nog een keer kampioen wordt in F1. "Ik zou Lewis dolgraag het kampioenschap zien winnen. Ik zou het echt heel graag zien, al was het maar om goed te maken wat er in Abu Dhabi in 2021 gebeurde, want hij had dat kampioenschap moeten winnen, en hij hoort de coureur te zijn die acht kampioenschappen wint. Zou dat niet briljant zijn? Dat zou de perfecte afsluiting van de carrière zijn, maar ze maken het niet makkelijker voor zichzelf met George in die andere auto."