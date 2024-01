De laatste tijd is er veel nieuws en zijn er veel geruchten over nieuwe circuits die op de kalender van F1 gaan komen of dit graag willen. Max Verstappen en de F1-fans lopen voorop in de strijd tegen te veel stratencircuits in F1, maar hebben ze een punt? Hoeveel staan er momenteel op de kalender?

De afgelopen tijd werd onder meer duidelijk dat de Grand Prix van Madrid, een stratencircuit door de hoofdstad van Spanje, vanaf 2026 op de kalender staat. Daarnaast zijn er ook geruchten over een race in Osaka en in Zanzibar, terwijl F1 zelf de geruchten op gang bracht door handelsmerken aan te vragen voor een race in Chicago. In 2024 staan er 24 races op de kalender, het hoogst haalbare volgens het huidige Concorde Agreement. Het is een recordaantal, maar hoeveel van deze races zijn stratencircuits en hoeveel vaste circuits die niet door het openbaar verkeer worden gebruikt buiten het raceweekenden om?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kan Williams in 2024 eindelijk de achterhoede van F1 verlaten?

Normale circuits

Ondanks dat het soms zo kan voelen, zijn niet alle klassieke en normale circuits verdwenen uit F1. Vijftien van de 24 races in 2024 worden verreden op vaste circuits. Hieronder vallen de Grand Prix van Bahrein, Japan, China, Emilia-Romagna, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland, Italië, Verenigde Staten, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi. Over Abu Dhabi valt volgens sommige mensen te discussiëren vanwege de layout, maar het is officieel een permanent circuit dat niet door het openbaar verkeer wordt gebruikt.

Stratencircuits

Er staan dus minder stratencircuits dan vaste circuits op het programma. In totaal herbergt de F1-kalender negen stratencircuits. Onder de stratencircuits vallen in 2024 de Grand Prix van Saoedi-Arabië, Australië, Miami, Monaco, Canada, Azerbeidzjan, Singapore, Mexico en Las Vegas. Er is discussie mogelijk als het gaat om Canada en Australië, maar dit zijn geen permanente circuits. Hier kunnen in de toekomst dus races in Madrid, Osaka en Chicago bij gaan komen, waardoor het aantal met drie verhoogd zou worden.

Vergelijking met 2013

Tijdens het laatste seizoen van twee F1-tijdperken geleden, 2013, was de balans heel anders. Toen waren er vijftien vaste circuits (Maleisië, China, Bahrein, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Italië, Zuid-Korea, Japan, India, Abu Dhabi, Verenigde Staten en Brazilië) en vier stratencircuits (Australië, Monaco, Canada en Singapore). Daar waar het aantal vaste circuits dus gelijk is gebleven (Maleisië, India, Zuid-Korea en Duitsland zijn vervangen door Nederland, Emilia-Romagna, Oostenrijk en Qatar), is het aantal stratencircuits gestegen van vier na negen races (Miami, Azerbeidzjan, Mexico, Las Vegas, Saoedi-Arabië zijn erbij gekomen).

Conclusie

Er mag geconcludeerd worden dat het aantal stratencircuits sinds tien jaar geleden meer dan verdubbeld is. Dit is niet per se ten koste gegaan van vaste circuits, aangezien de kalender simpelweg is uitgebreid met veel races sinds tien jaar geleden. Toch zorgen de geruchten over een stratencircuit in Madrid, Osaka en Chicago ervoor dat de kans vrij groot is dat de koningsklasse over de tien stratencircuits gaat. De vraag is vervolgens of de kalender uitgebreid wordt, of dat dit ten koste gaat van een paar permanente circuits en F1 meer richting een kalender gaat zoals in de Formule E.