Voormalig F1-coureur en racewinnaar Giancarlo Fisichella gaat helpen bij een project om een potentieel toekomstig racecircuit op Zanzibar, een eiland in Tanzania (Afrika) te ontwikkelen.

De F1-wereld is de laatste maanden in de ban van nieuwe circuits, met de recente aankondiging van de Grand Prix van Madrid en speculaties over een race in Osaka en Chicago. Madrid zal vanaf 2026 onderdeel zijn van de F1-kalender, terwijl de toekomst van de race in Japan nog onzeker is en F1 zelf vier handelsmerken heeft aangevraagd voor een mogelijke race in Chicago. Nog een potentiële bestemming voor de sport waarover al jaren wordt gesproken is een terugkeer naar Afrika, waarbij Lewis Hamilton een voorstander is van een race op het enige bewoonde continent waar F1 nog niet actief op is. De laatste race in Afrika was de Zuid-Afrikaanse Grand Prix op Kyalami in 1993. Een terugkeer naar Kyalami blijkt moeilijk vanwege financiële redenen.

Fisichella sluit zich aan bij Grand Prix-project Zanzibar

Het lijkt er nu op dat een spannend nieuw project op Zanzibar een toekomstig circuit zou kunnen zijn om een F1-race te organiseren. Volgens Gazzetta della Sport gaat Fisichella, die in zijn tijd in F1 drie races won en waarin hij reed voor onder meer Jordan, Renault, Force India en Ferrari, Cristian Bortolato ondersteunen in zijn poging om het Oost-Afrikaanse eiland in Afrika een toekomstige race te laten organiseren, waarbij hij zijn advies geeft met technische details over de lay-out van het circuit.

Goedkeuring al gegeven

Op de site van de race staat zelf al een timer die over ongeveer 3,5 jaar af lijkt te lopen. Dit zou ergens richting het einde van het jaar 2027 zijn. Er werd al goedkeuring gegeven om het spoor in 2022 aan te leggen en in november vorig jaar werd een deel van het eiland geselecteerd om met de ontwikkeling te beginnen, die volgend jaar zal beginnen. Het eerste deel van het circuit moet in 2027 klaar zijn en als het klaar is, kunnen er evenementen met twee of drie verschillende lay-outs van het circuit plaatsvinden. De FIA zal de situatie naar verwachting nauwlettend in de gaten houden.