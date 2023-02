Remy Ramjiawan

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet met de samenwerking met Ford dat de cirkel rond is. Het Oostenrijkse team nam eind 2004 het Jaguar Formule 1-team van Ford over en met de aangekondigde samenwerking gaan de twee partijen als één team opereren vanaf 2026.

Ford is in een aantal gedaantes in de koningsklasse van de autosport aanwezig geweest. Zo was het merk actief in de Formule 1 sinds 1967. Destijds leverde het Amerikaanse merk slechts motoren, onder de noemer Cosworth. Tot en met 1985 was de power unit erg succesvol, want in die periode werden er 155 Grands Prix en tien constructeurstitels gewonnen. Ook de wagen van Benetton in 1994 werd voorzien van motoren van Ford en niemand minder dan Michael Schumacher wist ermee zijn eerste wereldtitel te pakken. Vanaf 1997 tot en met 1999 was Ford de geldschieter achter Stewart Grand Prix, waar Jos Verstappen nog een half jaar voor reed en dat team werd later omgedoopt tot Jaguar.

Ford Capri RS

Tegenover F1-insider legt Marko zijn band met Ford uit: "In 1971 reed ik in de legendarische Ford Capri RS toerwagen. Hij was extreem snel, maar moeilijk te temmen, met een staart die voortdurend afbrak. Maar je kunt er elke Porsche mee voorblijven." Red Bull was ook in gesprek met Porsche om vanaf 2026 een combinatie te vormen, maar de twee partijen werden het niet eens over de zeggenschap voor de nieuwe samenwerking.

'Cirkel is hiermee rond'

De gesprekken met Ford verliepen echter zeer soepel, zo onthult Marko: "Het is een goede deal met Ford. Ik was ervoor in Detroit, de gesprekken waren goed en harmonieus vanaf het begin. We kwamen vrij snel tot een conclusie. Vanaf 2026 heet de motor Red Bull Ford. Voor mij is hiermee de cirkel rond." Ook Marko blikt nog even terug naar 2004, toen Red Bull zich bij Ford meldde om het team van Jaguar over te nemen. "Het was onze start in de Formule 1 met ons eigen team. Maar anders dan deze keer onderhandelden we niet in de VS, maar in Engeland. Het Europese hoofdkantoor van Ford was daar. Het was het begin van ons succesverhaal. Daarom kun je echt zeggen: de cirkel is rond."