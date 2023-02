Dit waren de laatste paar liveries van AlphaTauri in de Formule 1

Lars Leeftink

Zaterdag 11 februari 2023 21:55 - Laatste update: 22:39

Zaterdagavond is AlphaTauri het volgende team waar de livery voor het seizoen 2023 geopenbaard gaat worden. De vraag is of het team af gaat wijken van de kleuren en patronen van de afgelopen jaren.

In 2023 gaat het team met Yuki Tsunoda en nieuwkomer Nyck de Vries proberen zich weer terug te racen richting de subtop van de Formule 1. Daarvoor zal het in 2023 wel een stuk beter moeten, want in 2022 liep het totaal niet bij het team waar coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen ooit hun carrière begonnen. Een overzicht van de liveries die AlphaTauri de afgelopen jaren heeft gehad sinds het afscheid nam van Toro Rosso.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over impact straf voor Red Bull: "Komen we over paar weken achter"

2020

In 2020 maakte AlphaTauri zijn debuut in de Formule 1 met de AT01, die werd bestuurd door Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Met deze auto werd het team zevende bij de constructeurs met 107 punten. Er werd zelfs een zege geboekt door Gasly tijdens de Grand Prix van Italië. De livery was ook een hit. De kleuren van de livery waren overwegend wit en blauw, met verder Honda in het rood op de livery. Dat was dan ook het enige wat echt afweek van de twee primaire kleuren.

2021

In 2021 werd het team met Gasly en nieuwkomer Yuki Tsunoda zesde met 142 punten, een beter resultaat dus dan in 2020. Gasly veroverde in Azerbeidzjan een podiumplek (derde) en was wederom overtuigend gedurende het seizoen. De AT02 bleek echter qua livery wel wat veranderingen door te voeren. Het logo van zowel Honda als AlphaTauri was nog steeds duidelijk te zien, maar er was nu meer blauw toegevoegd aan de voorkant. Blauw en wit waren echter nog steeds de voornaamste kleuren van de livery.

2022

In 2022 ging het met de AT03 tijdens een nieuw tijdperk in de Formule 1 een stuk minder goed. Gasly en Tsunoda kregen de auto niet op tempo en het team eindigde zodoende het seizoen op de negende plaats met 35 punten. Het beste resultaat was een vijfde plaats van Gasly in Azerbeidzjan. De livery, dit keer zonder Honda op de auto, was wederom blauw en wit. Er waren wat kleine aanpassingen, maar voor het merendeel bleef het allemaal hetzelfde.

2023

Of AlphaTauri in 2023 gaat afwijken van de kleurstelling of de patronen is afwachten, maar veel reden hiervoor lijkt er op basis van het verleden niet te zijn. Het team zal wel hopen dat het seizoen 2022 een incident was en dat het in 2023 weer consistent mee kan doen om de punten. Dit zal De Vries, die zijn eerste volledige seizoen mee gaat maken in de Formule 1, ook hopen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)