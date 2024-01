Lars Leeftink

Woensdag 17 januari 2024 21:42

In deze GPFans Recapnemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet McLaren CEO Zak Brown weer merken dat hij zich zorgen maakt om de connectie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri, heeft Christian Horner gesteld dat Red Bull nu niet meer terug kan komen op haar beslissing om zelf motoren te gaan ontwikkelen, maakte de FIA de starttijd van alle 24 races in 2024 bekend en kwamen er geruchten naar buiten over de nieuwe teamnaam van AlphaTauri. Dit is de GPFans Recap van 17 januari.

Horner sluit zich aan bij Marko: "De beslissing is genomen en dit moet gewoon werken"

Red Bull Racing is op dit moment natuurlijk nog aan het profiteren van de zo succesvolle Honda-motoren, maar vanaf 2026 liggen de eigen Red Bull Powertrains in de wagens van de Oostenrijkse renstal. Het team zal dan samenwerken met Ford en wellicht ook motoren aan ander teams gaan leveren. Christian Horner is zich bewust van de risicovolle onderneming en sluit zich aan bij woorden van Helmut Marko. Meer lezen? Klik hier!

Brown vraagt aandacht voor Red Bull en AlphaTauri: "Probleem voor de eerlijkheid van F1"

McLaren CEO Zak Brown heeft opnieuw zijn zorgen geuit over Red Bull Racing en AlphaTauri, dat een zusterteam is van de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Volgens Brown, die er eerder al een brief over schreef, is het niet goed voor de eerlijkheid in de sport. Meer lezen? Klik hier!

FIA maakt starttijden Grands Prix van Formule 1-kalender 2024 wereldkundig

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat op 2 maart beginnen met de Grand Prix van Bahrein en de kalender is al enige tijd bekend. Het was echter nog niet bekend hoe laat elke race zou starten. Inmiddels heeft de FIA de starttijden voor de 24 races die in 2024 verreden gaan worden, bekendgemaakt. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull lijkt nieuwe teamnaam AlphaTauri te verklappen met domeinregistratie'

AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing, is bezig met een herorganisatie en het vinden van een nieuwe identiteit. Hieronder valt ook de teamnaam, die officieel nog niet veranderd is. Het gaat er echter alleszins op lijken dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda vanaf het nieuwe seizoen gaan racen voor het Visa CashApp Racing Bulls-team. Op Reddit is men er namelijk achter gekomen dat 'racingbulls.com' direct doorverwijst naar 'visacashapprb.com' en dit domein is vervolgens weer in beheer van Red Bull GmbH. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen komt niet verder dan achtste plaats in eerste Real Racers Never Quit-race

Op dinsdag vond de eerste race van Real Racers Never Quit 2024 plaats. Max Verstappen was ook aanwezig op het virtuele asfalt van Daytona, maar een gelukkige race werd het niet voor de Red Bull-coureur. Chris Lulham was de man die de virtuele rit wist te winnen. Meer lezen? Klik hier!