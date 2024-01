Brian Van Hinthum

Woensdag 17 januari 2024 10:46

Op dinsdag vond de eerste race van Real Racers Never Quit 2024 plaats. Max Verstappen was ook aanwezig op het virtuele asfalt van Daytona, maar een gelukkige race werd het niet voor de Red Bull-coureur. Chris Lulham was de man die de virtuele rit wist te winnen.

Tijdens de coronaperiode werd het online raceconcept bedacht om toch nog wat plezier te beleven in de mindere tijden. Ook Verstappen was destijds paraat in de races waarin zowel 'echte' coureurs als simrijders meededen. Gelukkig konden we uiteindelijk ook weer gewoon de baan op en verdween het concept in de ijskast. In 2023 werd het echter weer daaruit gehaald, toen de Grand Prix van Emilia-Romagna geen doorgang kon vinden wegens de nare overstromingen in het gebied.

Artikel gaat verder onder video

Mooi deelnemersveld

Destijds ging men dus weer van start met Real Racers Never Quit, mede om geld op te halen voor het getroffen gebied. Destijds ging het om één race, dit keer wordt er een kampioenschap met zes races op de kalender. De simraceformatie heeft voor deze editie een aantal mooie namen uit de racewereld weten op te trommelen. Onder meer Thierry Vermeulen, Felipe Drugovich, Dennis Hauger, Rudy van Buren en Antonio Felix da Costa doen mee. Ook Verstappen is uiteraard van de partij en hij gaf tijdens de eerste race van het seizoen acte de presence.

Achtste plek

De eerste race van Real Racers Never Quit werd gereden op het circuit van Daytona, maar voor Verstappen werd het geen gelukkige opener. Na een vroege spin moest de Formule 1-wereldkampioen zich al vroeg terugvechten, nadat hij vanaf een ietwat teleurstellende tiende plek begon in zijn Ferrari 296 GT3. Na zijn spin zette Verstappen vanaf P11 de aanval in. Omdat er genoeg op de baan gevochten werd, kon hij de aansluiting vinden. Een betere eindklassering dan de achtste stek leverde hem dat echter niet op. De race werd uiteindelijk dus gewonnen door Lulham.