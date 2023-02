Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 februari 2023 13:30 - Laatste update: 13:48

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de Verenigde Staten een coureur nodig die races wint en kampioenschappen gaat pakken, zodat de sport nog verder kan groeien in het land. Aankomend seizoen zal Logan Sargeant zijn debuut in de Formule 1 gaan maken, maar bij het team van Williams valt er voorlopig weinig eer te behalen.

Niet alleen de sport, maar ook de Formule 1-teams lijken zich langzaam maar zeker te richten op de Verenigde Staten. Het spelletje is er in de afgelopen jaren enorm populair geworden, mede dankzij Drive to Survive. Aankomend seizoen staan er drie races in het land op de kalender en met Sargeant is er sinds Alexander Rossi ook weer een coureur uit de VS op de startgrid terug te vinden. De Amerikanen lijken de sport dus te omarmen, maar volgens Horner is er een racewinnaar nodig om het vuurtje verder te laten ontbranden, zo vertelt hij in de New York Post.

Artikel gaat verder onder video

Jonge, getalenteerde Amerikaanse coureur

Verstappen heeft in Nederlander weer de harten sneller doen laten kloppen voor de Formule 1. Horner hoopt voor de Amerikanen op eenzelfde situatie: "Stel je voor dat er een Amerikaanse Max Verstappen is. Wat we nodig hebben [in de Formule 1] is een jonge, getalenteerde, competitieve Amerikaanse coureur." Voor Red Bull Racing is de Amerikaanse markt ook enorm belangrijk en dat is één van de redenen dat Ford zich vanaf 2026 aan de energiedrankgigant heeft verbonden.

OOK INTERESSANT: Verstappen: "Heb nu al meer bereikt dan dat ik ooit had kunnen dromen"

OOK INTERESSANT: Verstappen tevreden met eerste meters in RB19: "Verliep soepel"

Bij Williams geen eer te behalen

Horner ziet potentie in Sargeant, maar stelt dat hij bij Williams nog niet zal opvallen. "Het is geweldig om hem daar te hebben en hij is een getalenteerde jonge kerel [maar] hij zal beperkt zijn in wat hij kan doen. Het probleem is dat als je als 14e of 15e eindigt, het de mensen niet echt aanspreekt. Ik denk dat als hij vooraan zou vechten in een competitieve auto, dan zou je zoiets zien als wat er gebeurde met Fernando [Alonso] in Spanje, of Checo [Pérez] en de reactie in Mexico", zo legt hij uit. De conclusie is volgens Horner vrij duidelijk: "Dus dat is wat we nodig hebben: een Amerikaanse coureur die vecht voor overwinningen en wereldkampioenschappen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)