Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 15:49 - Laatste update: 15:53

Max Verstappen maakt zich klaar voor de jacht op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, maar de Red Bull Racing-coureur heeft naar eigen zeggen nu al meer bereikt dan dat hij ooit had kunnen dromen.

Verstappen werd al snel na zijn eerste Formule 1-overwinning in 2016 bestempeld als toekomstig wereldkampioen, maar de Nederlander had lange tijd niet het materiaal om een gooi naar de titel te kunnen doen. In 2021 was het echter voor het eerst raak. De inmiddels 25-jarige coureur haalde het maximale uit zowel zichzelf als uit de RB16B en wist zo na een zinderend gevecht met Lewis Hamilton bovenaan het klassement te eindigen. Afgelopen seizoen was Red Bull Racing het te kloppen team, en daar maakte de in bloedvorm verkerende Verstappen maximaal gebruik van. Hij legde een zeer dominant seizoen op de mat en greep zo voor de tweede keer op rij het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Geen fan van statistieken

De Nederlander is voor aankomend seizoen dan ook de gedoodverfde favoriet. Een derde wereldkampioenschap zou hem op gelijke hoogte brengen met Formule 1-legendes Niki Lauda en Ayrton Senna, maar Verstappen staart zich niet dood op die statistieken: "Ik denk dat ik al meer heb bereikt dan dat ik ook had kunnen dromen, daarom probeer ik altijd gewoon het maximale uit mijzelf te halen", wordt hij geciteerd door F1i.com. "Ik heb natuurlijk een contract tot en met 2028 dus ik wil uiteraard meer races en eventueel kampioenschappen winnen met dit team, maar ik ben nooit iemand geweest die om statistieken geeft."

Het maximale eruit halen

Verstappen vervolgt: "Ik wil na afloop van een raceweekend altijd tegen mijzelf kunnen zeggen dat ik alles heb gegeven en het maximale uit mijzelf heb gehaald, want dan ben ik tevreden. Wanneer ik stop met racen en terug kan kijken op mijn jaren in de Formule 1 en tegen mijzelf kan zeggen: 'Heb ik er echt alles uitgehaald? Ja.', dan ben ik tevreden. De Limburger maakt zich klaar voor alweer zijn negende seizoen in de Formule 1. Het wordt zijn zevende volledige seizoen in dienst van Red Bull Racing, nadat hij tijdens het seizoen van 2016 naar de grootmacht promoveerde vanuit Toro Rosso (AlphaTauri).

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)