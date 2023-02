Remy Ramjiawan

Voor de zes 'Just Stop Oil'-demonstranten die vorig jaar tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië het circuit opliepen, hangt er een straf boven het hoofd. De rechter heeft het zestal schuldig bevonden aan het verstoren van de openbare orde en zal op 31 maart de strafeis uitspreken.

Tijdens de 2022-editie van de Grand Prix van Groot-Brittannië liepen zes demonstranten het circuit op. Het was op de wereldwijde feed van de Formule 1 bijna niet te zien, want de regisseur schakelde snel weg van het gebeuren. De demonstranten hadden zich verzameld op het lange rechte stuk van de Wellington Straight en gingen op de baan zitten. Het was volgens de aanklager een 'onmiddellijk risico op ernstige schade' voor niet alleen de demonstranten, maar ook de coureurs en marshals.

"Zij hadden kunnen worden geraakt door snel rijdende voertuigen met ernstige gevolgen. Wij vinden dat hun acties ook gevaar opleverden voor de coureurs en de marshals", zo zegt Simon Jones, de advocaat van de aanklager bij de BBC. De verdachten verdedigden zich door te stellen dat de acties zorgvuldig waren gepland, om ervoor te zorgen dat het allemaal veilig verliep. Daarnaast waren zij van mening dat het niet verkeerd kon aflopen, want we hebben te maken met 'de beste coureurs ter wereld'.

Ondanks het verweer is de jury erover uit en wijzen zij naar het verstoren van de openbare orde. Daardoor zal de rechter een strafmaat moeten gaan bepalen en daarin wordt een gevangenisstraf niet uitgesloten.

