Remy Ramjiawan

Maandag 15 januari 2024 11:42 - Laatste update: 13:03

Voormalig sportief directeur van Alpine, Alan Permane, heeft volgens Motorsport.com onderdak gevonden bij AlphaTauri. De Fransman werd na 34 jaar dienstverband op straat gezet, halverwege het 2023-seizoen.

Na de Grand Prix van België werd Permane samen met Otmar Szafnauer naar de deur verwezen bij het Franse team. In de 34 jaar dat hij voor Alpine actief was, heeft de Fransman met Michael Schumacher gewerkt toen het team nog onder de naam Benetton opereerde in de Formule 1. Later heeft hij met Fernando Alonso wereldtitels weten te pakken. Toch moest Permane samen met Szafnauer plaatsmaken en de verwachting was dat hij weer snel aan de bak zou kunnen binnen de koningsklasse, gezien zijn ervaring.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes-teambaas Wolff tekent voor drie jaar bij: 'Ik ga nergens heen'

AlphaTauri haalt ervaren man binnen

Na het gedwongen vertrek bij Alpine was er volgens het medium flink wat interesse in de diensten van Permane, die dus ook al heeft getekend bij AlphaTauri, al laat de officiële bevestiging nog op zich wachten. Christian Horner was bij het vertrek van Permane ook al lovend over zijn werkzaamheden. "Hoewel ik nooit met Alan heb gewerkt, denk ik dat er respect moet zijn voor iemand die 34 jaar hard heeft gewerkt en betrokken is geweest bij de wereldtitels van Michael Schumacher en Fernando Alonso." De teambaas van Red Bull Racing had daarnaast wel verwacht dat Permane weer snel aan de bak zou kunnen en dat lijkt dus bij het zusterteam van Red Bull te gaan gebeuren.

Het team van AlphaTauri gaat in 2024 een nieuw tijdperk aan waarin het ook zal opereren onder een nieuwe naam. De verwachting is dat de presentatie van het team zal zijn op vrijdag 9 februari, één dag na de presentatie van Red Bull Racing. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zullen dan het doek van de nieuwe wagen aftrekken.