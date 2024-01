Lars Leeftink

Zondag 14 januari 2024 08:23

George Russell, coureur van Mercedes in F1, is van mening dat de rol van coureurs niet meer alleen beperkt is tot het besturen van de auto. Volgens de Brit komt er inmiddels veel meer bij kijken en moeten coureurs zich tevens uit blijven spreken.

In gesprek met RacingNews365 zegt Russell, die de president is van de GPDA (vakbond coureurs), dat het vroeger zo was dat coureurs zich alleen maar op het racen hoefden te focussen. Nu komt er veel meer kijken bij het zijn van een coureurs, zowel binnen het eigen team als het zijn van een voorbeeld voor veel andere mensen. "Toen ik opgroeide, ging het alleen maar om snelheid en je springt in de auto en je denkt aan niets anders, je denkt alleen maar aan zo snel mogelijk rijden." Dat is volgens de Brit nu niet meer zo.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen open over regel in contract tijdens vakanties: "Geen gevaarlijke sporten"

Tijden in F1 zijn veranderd

Russell vervolgt: "De tijden zijn veranderd. Als ik het puur over racen heb, zijn de auto's complexer dan ze ooit geweest zijn en de manier waarop je met je team werkt is zo anders, de teams zijn groter dan ze ooit geweest zijn. Er zijn 2.000 mensen werkzaam bij Mercedes. Dus als ik een coureur was die net zo snel was als nu, maar ik kon niet samenwerken met mijn team of niet communiceren, dan zou ik niet in de positie verkeren waarin ik nu verkeer."

Coureurs moeten zich laten horen

Volgens Russell moeten coureurs zich niet verstoppen of stil proberen te houden, maar zich uitspreken. "Buiten het circuit erkennen we allemaal dat we een krachtige stem hebben. Je wil een positieve impact hebben op mensen en vooral als je ziet wat er momenteel in de wereld gebeurt, is dat behoorlijk verwoestend. Als je soms een stapje terug doet en het perspectief neemt dat we in onze eigen kleine bubbel zitten, denken we allemaal dat dit het belangrijkste in de wereld is, niet alleen voor de coureurs maar voor iedereen in deze paddock. Maar eigenlijk zijn er zoveel verschrikkelijke dingen aan de hand. Ik hoop alleen dat de impact die we hebben positief is voor de levens van anderen."