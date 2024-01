Lars Leeftink

Max Verstappen viert zijn vakantie meestal met zijn familie of met andere sporten, maar moet hierbij wel opletten wat voor sporten dit zijn. De Nederlander onthult zelf namelijk dat er een regeltje in zijn contract staat waar hij rekening mee moet houden.

In gesprek met Formule 1 Magazine gaat de Nederlander in op de invulling van zijn vakanties. Neemt hij bewust weinig risico's om geen blessures op te lopen, of is hij daar niet zo mee bezig. Als voorbeeld wordt Michael Schumacher genoemd, die een jaar na zijn pensioen tijdens een skiongeluk met zijn hoofd op een steen viel. “Ja, dramatisch natuurlijk en triest. Maar aan de andere kant kun je ook uitglijden in de douche en je nek breken. Overal zit een risico aan. Maar om je vraag te beantwoorden, ik heb al vijf jaar niet meer geskied vanwege het risico om iets te breken of te verdraaien met alle gevolgen van dien. En natuurlijk ook in de wetenschap dat er nog jaren aankomen waarin ik een grote kans heb om opnieuw kampioen te worden en races te winnen. Als je daaraan denkt, neem je automatisch wel wat minder risico’s.”

Regel in contract

Vervolgens gaat het gesprek over het contract van sporters. Vaak, zoals bijvoorbeeld in het voetbal, staat er in de contracten van de coureurs dat ze tijdens vakanties en in hun vrije tijd geen gevaarlijke sporten mogen beoefenen. Dit om te voorkomen dat ze zware blessures oplopen en vervolgens voor een lange tijd of, in het ergste geval, helemaal niet meer hun sport kunnen uitoefenen. Staat zo'n zin ook in het contract van Verstappen? Ja, dus. “Ik ook. Geen gevaarlijke sporten.”

Rally met Jos Verstappen

De vraag is vervolgens wie gaat bepalen wat een gevaarlijke sport is. Verstappen wordt de vraag gesteld of rally, iets wat vader Jos Verstappen veel doet, daar ook bij zou horen. “Haha, zeg jij het maar. Fietsen is ook gevaarlijk. Als ik ga wielrennen, zet ik in ieder geval een helm op. Maar rallyrijden, met 180 kilometer per uur tussen de bomen door, dat zie ik mezelf niet doen. Maar op een afgelegen plek misschien weer wel. Ik ga in ieder geval bewust met risico’s om.”