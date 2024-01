Lars Leeftink

Zaterdag 13 januari 2024 18:19 - Laatste update: 18:27

Pascal Wehrlein heeft de eerste kwalificatie van het Formule E-seizoen 2024 op P1 afgesloten en gaat vanaf pole starten voor Sebastien Buemi en Maximilian Gunther. De E-Prix van Mexico Stad staat zaterdagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd op het programma, een race waar Nyck de Vries en Robin Frijns ook aan mee zullen doen.

Zoals de afgelopen jaren vaak het geval is, is de Formule E de eerste raceklasse die aan het seizoen 2024 begint. In 2024 rijden er in totaal elf teams en 22 coureurs mee, waaronder De Vries en Frijns. De Vries keert namens Mahindra Racing terug in het kampioenschap waar hij in 2021 nog kampioen werd. Frijns zal bij Envision Racing ook op zoek zijn naar revanche voor het seizoen 2023, dat met blessures en matige resultaten uitliep op een teleurstelling. Twee Nederlanders dus die uit zijn op ereherstel in 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wie heeft in 2024 de uitzendrechten van de Formule E met De Vries en Frijns?

Kwalificatie E-Prix Mexico Stad

De kwalificatie begint altijd met twee groepen van elf, waarbij de vier coureurs per groep met de beste tijd na een korte sessie doorgaan naar de duels. Frijns zat in de eerste groep en ging met meer dan een tiende voorsprong op de nummer vijf als eerste van de groep overtuigend door naar de duels. De Vries, die in de tweede groep zat, kwam acht tienden te kort voor plek vier en eindigde laatste in zijn groep. De Vries begint vanaf P22, laatste dus, aan de E-Prix. Ook Jake Dennis, die vorig jaar kampioen werd, plaatste zich niet voor de duels.

Duels

Frijns ging dus door naar de duels, iets wat niet van De Vries gezegd kon worden. Frijns moest het in de kwartfinale eerst opnemen tegen Wehrlein en dit bleek meteen het eindstation te zijn. In de eerste bocht maakte hij een fout, waardoor hij al anderhalve seconde achterstand had. Dit gat zou Frijns tijdens de rest van het rondje niet meer goedmaken. Hij was meer dan twee seconden langzamer dan Wehrlein en was zo klaar. Hij start zaterdagavond vanaf P7.

Oh nee, Robin Frijns! 😰

De Nederlander verliest in de kwartfinale van Pascal Wehrlein, maar heeft dat vooral aan zichzelf te danken… 🫣



Weet hij straks te verrassen? 🫡



🏁 Mexico City EPrix: Race

⏰ 20:00 uur

📺 Ziggo Sport Racing #ZiggoSport #FormuleE #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/bagbJLVhhU — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) January 13, 2024

De finale ging uiteindelijk tussen Wehrlein, die dus won van Frijns in de kwartfinale, en Buemi. Buemi is de teamgenoot van Frijns bij Envision Racing. De twee voormalig F1-coureurs mochten gaan uitmaken wie pole position zou veroveren voor de E-Prix van Mexico Stad, de eerste race van 2024. Met een 1.13.298 zou Wehrlein drie punten bijschrijven en pole position veroveren. Buemi zou op 0.251 seconden achterstand genoegen moeten nemen met P2. Achter Wehrlein en Buemi gaat Gunther vanaf P3 starten, met Nick Cassidy vanaf P4 en Mitch Evans vanaf P5.