Vincent Bruins

Donderdag 11 januari 2024 20:58 - Laatste update: 21:29

Voor de zesde dag van de 2024-editie van de Dakar Rally stonden de deelnemers klaar voor iets wat nooit eerder is vertoond: een 48-uurs marathonetappe. Yazeed Al-Rajhi was de leider bij de auto's, maar hij is hard over de kop gegaan. Janus van Kasteren ligt ondertussen niet meer op de eerste positie bij de vrachtwagens.

Etappe 6 is een route van 766 kilometer rondom Shaybah. 532 kilometer hiervan is de special stage in het Lege Kwartier, de woestijn die vijftien keer groter is dan Nederland. Het is een marathonetappe die verdeeld is over deze donderdag en de vrijdag. Alle deelnemers moesten om 16:00 uur lokale tijd op de donderdagmiddag stoppen waar ze op dat moment waren en rusten, voordat ze om 07:00 uur op de vrijdagochtend weer verder mogen. Omdat ze vandaag Etappe 6 dus niet finishen, moeten we kijken naar de tussenstanden bij de waypoints. Adrien Van Beveren lijkt daar bij de motoren tot nu toe het snelst te zijn, terwijl Ross Branch voorlopig de klassementsleiding uit handen moet geven aan Ricky Brabec. Pablo Quintanilla lag zesde in de tussenstand na de vijfde etappe gewonnen te hebben, maar de Chileen verloor vandaag veel tijd, toen hij zonder benzine kwam te staan.

Sainz profiteert van koprol Al-Rajhi

Bij de T3-Buggy's domineert Eryk Goczał weer en de Pool loopt meer dan een kwartier uit op Mitch Guthrie. In de klasse voor de T4-Buggy's zien Rodrigo Varela en Cristiano Batista klassementsleider Jérôme de Sadeleer aan de horizon verdwijnen. Yazeed Al-Rajhi zal de Dakar niet winnen bij de auto's in 2024. De Toyota-coureur begon aan Etappe 6 als de klassementsleider, maar na 51 kilometer maakte hij een zware klapper mee. De man uit Saoedi-Arabië gaat meermaals over de kop en beschadigt daarbij zelfs de rolkooi. Al-Rajhi ligt uit de rally. Deze 48-uurs marathonetappe is dan ook een zware proef. De gebroeders Tim en Tom Coronel beschreven het als de "heftigste duinen" die ze ooit hebben meegemaakt. Stéphane Peterhansel, de Audi-coureur die Etappe 2 won, verloor een boel tijd, toen hij na 225 kilometer een lekke band moest verwisselen, terwijl de hydraulische krik het niet deed. De Nederlandse tweeling stopte voor Peterhansel om hem een krik te lenen. De andere Audi's doen het een stuk beter. Carlos Sainz ligt voorlopig eerste in de marathonetappe voor teamgenoot Mattias Ekström en neemt de leiding over in het klassement, nadat Al-Rajhi crasht en Nasser Al-Attiyah tijd verliest vanwege problemen met het navigeren.

بيان فريق يزيد ريسنج 📄



نظرًا للأخبار التي يتم تداولها حول انسحاب فريقنا من اكمال رالي داكار 2024



نود التوضيح أن فريقنا ينتظر تقدير حجم الأضرار التي تعرضت لها سيارتنا نتيجة لحادث الانقلاب الذي وقع اليوم في المرحلة السادسة، وسنقوم بمشاركتكم بالتطورات في الوقت المناسب.



نشكركم… pic.twitter.com/ESzU64j722 — Yazeed Racing أبطال العالم (@YazeedRacing) January 11, 2024

Macík is de nieuwe koploper

Vooral de vrachtwagens hadden het erg moeilijk in de eerste helft van de 48-uursproef. De gaten tussen de truckers zijn dan ook relatief gezien enorm. Martin Macík en Mitchel van den Brink zijn de enige twee deelnemers die vóór 16:00 uur zijn aangekomen in de derde van zeven bivaks, Bivak C. Aleš Loprais en Janus van Kasteren staan nu in Bivak B en hebben 40 minuten verloren op Macík die de leiding in het klassement heeft afgepakt van Van Kasteren. Laatstgenoemde moest een lekke band verwisselen. Vick Versteijnen en Teruhito Sugawara zijn de laatste twee die het tweede bivak hebben gehaald. Anja van Loon en Gert Huzink zijn veel tijd kwijtgeraakt aan het begin van de etappe. Pascal de Baar lag vierde in het klassement, maar de Nederlandse Tatra-coureur heeft überhaupt nooit het eerste waypoint bereikt en waarom is nog niet bekend. Op vrijdagochtend om 07:00 uur lokale tijd wordt Etappe 6, de 48-uurs marathonproef, vervolgd.