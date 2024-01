Vincent Bruins

Donderdag 11 januari 2024 09:18 - Laatste update: 09:22

Max Verstappen gaat zijn eigen online racekampioenschap organiseren. Samen met Team Redline brengt hij Real Racers Never Quit terug. Er zullen zes virtuele wedstrijden worden verreden.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de 24 Uur van Le Mans, 24 Uur van Daytona, 12 Uur van Sebring en 12 Uur van Bathurst. Daarnaast wil hij ook zijn eigen échte raceteam beginnen om de kloof tussen het simracen en een echte raceauto te overbruggen. Omdat Verstappen veel online is, ziet hij tijdens het simracen allerlei coureurs die het in het echt misschien ook goed zouden doen, maar krap bij kas zitten en dus niet de kans krijgen op het echte asfalt. De eerste stappen om een eigen team op te richten, zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, kwam vorig jaar uit in de GT World Challenge Europe Sprint Cup en de DTM met een door Verstappen.com-gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing.

Real Racers Never Quit

Verstappen en Team Redline zullen binnenkort de Real Racers Never Quit-competitie terugbrengen voor echte coureurs die dan online zullen racen. De twee organiseerden dit al tijdens de coronapandemie in 2020 evenals tijdens de 'lentestop' van de Formule 1 vorig jaar, nadat de Grand Prix van Emilia-Romagna was afgelast. Er zullen zes virtuele wedstrijden worden georganiseerd: GT3 op Daytona, Formule 3 op Silverstone, Formule 4 op Mugello, Formule 3 op Virginia, Formule 4 op Aragón en als laatste GT3 op Fuji. In de komende dagen zal meer informatie bekend worden gemaakt.