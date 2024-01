Vincent Bruins

Afgelopen woensdag maakte het Haas F1 Team bekend dat het een nieuwe teambaas zal hebben voor het Formule 1-seizoen van 2024. Guenther Steiner zal plaats moeten maken voor Ayao Komatsu. Teameigenaar Gene Haas geeft een verklaring voor de wissel.

Het Haas F1 Team werd in april van 2014 opgericht als de achtste Amerikaanse constructeur in de geschiedenis van de koningsklasse. De formatie die deels is gevestigd in Kannapolis, North Carolina en deels in het Engelse Banbury, wilde al in 2015 haar debuut maken, maar besloot dit te verlaten naar 2016. Met Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez werden ze achtste in het kampioenschap in hun eerste seizoen. Laatstgenoemde scoorde 0 van de 29 punten en werd vervangen door Kevin Magnussen. Haas maakte vervolgens in 2018 haar beste jaar mee met P5 in de eindstand. Daarna zijn ze nooit meer in de top zeven geëindigd en werden ze in 2021 en 2023 zelfs laatste in het kampioenschap. Magnussen komt nog altijd uit voor Haas naast Nico Hülkenberg die vorig jaar zijn rentree maakte.

Nog steeds geen podium

Haas stond sinds de allereerste dag onder leiding van Steiner. Hij is geliefd om zijn uitspraken in de Netflix-documentaire Drive To Survive, maar de 58-jarige uit Tirol wordt vervangen door Komatsu. Gene Haas legde in gesprek met Formula1.com-journalist Lawrence Barretto uit waarom. "Het komt neer op prestaties," begon de man die naast het Haas F1 Team ook Stewart-Haas Racing oprichtte in NASCAR. "Hier zitten we dan in ons achtste jaar met meer dan 160 races achter de rug en we hebben nog nooit een podium gehad. De laatste paar jaren zijn we tiende of negende geworden. Ik zit hier niet om te zeggen dat het Guenthers schuld is of iets dergelijks, maar het is gewoon de juiste tijd te zijn om een verandering aan te brengen en een andere richting te proberen, omdat het er niet op lijkt dat doorgaan met wat we hadden, echt ging werken."

Lastig eind van 2023

Het is het einde van een tijdperk van bijna een decennium waarin Haas en Steiner samenwerkten. "Dat is het inderdaad. Ik mag Guenther ook, hij is een heel aardig persoon met een zeer goeie persoonlijkheid," vervolgde de 71-jarige Amerikaan. "We hebben een lastig eind van het seizoen gehad. Ik begrijp dat niet, echt niet. Dat zijn goeie vragen om te stellen aan Guenther, wat er mis ging. Uiteindelijk komt het gewoon neer op hoe we presteren. Ik heb geen interesse meer in de tiende positie."