Vincent Bruins

Dinsdag 9 januari 2024 19:39

Frédéric Vasseur heeft een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe auto die Ferrari zal inzetten in het Formule 1-seizoen van 2024. De teambaas hoopt dat het een stap richting Red Bull Racing zal zijn, maar hij onderschat die stap niet.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens wel nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Max Verstappen werd dan ook kleiner. Ze werden uiteindelijk derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes. Het gat naar de Zilverpijlen was vóór de zomerstop nog 56 punten. De Italiaanse formatie hoopt niet alleen Mercedes, maar ook Red Bull dit jaar te verslaan.

95% van de onderdelen

De nieuwe, rode bolide voor aankomend seizoen, die nu nog bekendstaat onder de codenaam 676, wordt op 13 februari onthuld. "Revolutie. Ik weet niet of dat het juiste woord is," begon Vasseur tegenover aanwezige media in Maranello over de auto van 2024. "We hebben namelijk nu drie jaar achter elkaar dezelfde reglementen waarbij je de situatie niet aanzienlijk kan veranderen. Het gaat om tienden van seconden. Dat betekent dat we zoeken naar 0,1 of 0,2 procent extra performance. Het gaat niet om vijf. We moeten zeker een stap vooruit zetten. Ik onderschat de stap niet. We veranderen 95 procent van de onderdelen op de auto. Misschien dat je het dan toch als een revolutie kan zien."

Auto gedraagt zich anders

Sainz liet eerder al weten met goede hoop het aankomende seizoen in te gaan: "De auto in de simulator gedraagt zich wel echt anders, dat is een ding dat zeker is. Maar ik denk totdat we 100 kilo [benzine] in de auto doen en er gebruikte banden onder zetten, dat het onmogelijk is om te zien hoe de auto daadwerkelijk met de banden en de pace zal omgaan, en wat voor invloed dat heeft op onze racepace. Dat zullen we pas in Bahrein weten, wanneer we de baan op gaan. Ondertussen kunnen we ons gewoon focussen op het toevoegen van performance aan de auto in de windtunnel en proberen het te verbeteren," zo werd de Spanjaard geciteerd door Sports Illustrated.