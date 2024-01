Lars Leeftink

Donderdag 4 januari 2024 12:04

Aston Martin is het vierde team dat de lanceerdatum voor de auto van 2024 bekend heeft gemaakt. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll, zoon van eigenaar Lawrence Stroll, zal op 12 februari op Silverstone voor het eerst de auto en livery tonen aan de buitenwereld.

Aston Martin maakte zeker begin vorig jaar een enorme ontwikkeling door, vooral door met Alonso een paar podiumplekken te veroveren en voorin mee te doen. Ondanks dat de prestaties van Stroll tegen zouden vallen en gedurende het seizoen de auto niet goed werd doorontwikkeld en daardoor achterop begon te raken ten opzichte van Mercedes, McLaren en Ferrari, werd het team vijfde bij de constructeurs. In 2024 zullen Alonso en Stroll wederom de coureurs zijn als op woensdag 21 februari de testdagen beginnen en op 2 maart de eerste race van 2024 verreden gaat worden. Eerst zal op 12 februari, op het circuit in Silverstone, de auto van 2024 geopenbaard worden.

Vierde team

Aston Martin is dus het vierde team dat de datum van de lancering bekend heeft gemaakt. Ferrari was er al vroeg bij door eind vorig jaar bekend te maken dat het op 13 februari 2024 de livery van de nieuwe auto gaat tonen. Het team zou volgens de geruchten de crashtest al gehaald hebben en tevens voor het eerst de motor van 2026 al op de testbank hebben staan. Williams en Stake F1 Team (voormalig Alfa Romeo) maakten vervolgens, op dezelfde dag, in december bekend dat ze allebei op 5 februari hun auto gaan lanceren. Na Williams en Stake F1 Team zal Aston Martin het derde team zijn (van de vier die nu bekend zijn) dat in februari haar auto gaat lanceren, met Ferrari dat vervolgens een dag na Aston Martin zal volgen op 13 februari.