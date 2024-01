Sainz reageert op vertrek coach naar Verstappen, Horner ziet risico in Red Bull Powertrains | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 21:55 - Laatste update: 22:04

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.'

De winterstop kabbelt voort na de feestdagen, maar voordat je weet is het alweer tijd voor de testdagen in de Formule 1. Ondertussen gaat het in de wereld van de Formule 1 allemaal gewoon gestaag door en blijft er nieuws binnenstromen. Zo spraken Helmut Marko en Christian Horner over het Red Bull Powertrains-project, terwijl Carlos Sainz afscheid nam van zijn voormalig performance coach, die richting Max Verstappen is vertrokken.

Horner erkent risico Red Bull Powertrains: "Het is een gewaagde stap"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is zich ervan bewust dat het team van Max Verstappen een groot risico neemt door het vanaf 2026 op motorisch gebied op te nemen tegen onder meer Mercedes, Ferrari en Honda. Toch denkt de ervaren Brit dat het mogelijk is. "Om het vanuit het niets op te nemen tegen Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Audi, daar kijken we naar uit, maar het is een gewaagde stap, ook al denken we dat het op de lange termijn zal lonen."

Sainz neemt afscheid van nieuwe performance coach Verstappen: "Wens je het allerbeste"

Carlos Sainz heeft bevestigd dat Rupert Manwaring, al jaren de performance coach van de Spanjaard, vanaf 2024 zal werken voor Max Verstappen. Zijn oud-teamgenoot bij Toro Rosso was op zoek naar een nieuwe performance coach en heeft deze dus bij de Spanjaard gevonden. Sainz reageert op het vertrek van Manwaring.

Alonso was niet blij met komst Hamilton in 2007: "Dat Lewis hem uit kon dagen, raakte hem"

Ron Dennis, voormalig teambaas van McLaren, kan zich het moment waarop hij Fernando Alonso vertelde dat Lewis Hamilton in 2007 zijn teamgenoot zou worden bij McLaren, nog goed herinneren. Dit komt vooral door de reactie van Alonso, die geen fan was van de komst van de Brit. ""Het is iets dat ik me herinner en waar ik om moet lachen, omdat Fernando het fout had wat betreft Lewis. Het was heel eenvoudig. Alonso verwachtte niet dat Hamilton zo competitief zou zijn in zijn eerste jaar", zegt hij onder meer.

F1-wereld eert Michael Schumacher op zijn 55ste verjaardag

Michael Schumacher is vandaag, 3 januari 2024, 55 jaar oud geworden. De zevenvoudig wereldkampioen wordt op deze dag geëerd door de hele F1-wereld, hoewel het altijd nog vrij onbekend is hoe het nu daadwerkelijk gaat met de Duitse kampioen. Een overzicht van de berichten op social media.

Marko waarschuwt over Red Bull Powertrains: "Het moet werken"

Momenteel kan Red Bull Racing natuurlijk nog genieten van de Honda-motoren, maar vanaf 2026 liggen de eigen Red Bull Powertrains in de wagens van de Oostenrijkse renstal. Helmut Marko sluit in ieder geval uit dat men vasthoudt aan Honda, mocht het project onverhoopt in de soep lopen. Marko krijgt in gesprek met OE24 namelijk de vraag of er in de vorm van Honda mogelijk een 'plan B' is wanneer de eigen motoren niet competitief zijn: "Nee, het moet werken", zegt Marko duidelijk.