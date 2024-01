Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 15:08

Momenteel kan Red Bull Racing natuurlijk nog genieten van de Honda-motoren, maar vanaf 2026 liggen de eigen Red Bull Powertrains in de wagens van de Oostenrijkse renstal. Helmut Marko sluit in ieder geval uit dat men vasthoudt aan Honda, mocht het project onverhoopt in de soep lopen.

Na de belabberde periode met de motoren van Renault, kan Red Bull nu al enige jaren buigen over een uitstekende samenwerking met Honda, die al drie kampioenschappen voor Max Verstappen wist te realiseren. Hoewel Honda niet meer officieel als motorleverancier van Red Bull aangeschreven staat, vervullen ze op de achtergrond natuurlijk nog altijd belangrijke leveringen en een essentiële rol. Vanaf 2026 gaan de Japanse handen volledig van de Oostenrijkse formatie af.

Artikel gaat verder onder video

Risico

Vanaf dat seizoen ligt namelijk de eigen Red Bull Powertrains in de bolide, waarmee Red Bull het heft volledig in eigen handen gaat nemen. Een risico, zo liet Christian Horner recent al weten: "Om het vanuit het niets op te nemen tegen Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Audi, daar kijken we naar uit, maar het is een gewaagde stap, ook al denken we dat het op de lange termijn zal lonen", liet de teambaas zich uit. Ook Max Verstappen liet recent al weten nog altijd vraagtekens bij het project te hebben.

Geen Honda

Eén ding is in ieder geval zeker: met deze weg zal men het moeten gaan doen. Marko krijgt in gesprek met OE24 namelijk de vraag of er in de vorm van Honda mogelijk een 'plan B' is wanneer de eigen motoren niet competitief zijn: "Nee, het moet werken", zegt Marko duidelijk. "Vanaf 2026 rijden we met onze eigen motor. Tot die tijd willen we de best mogelijke prestaties van Honda. Dat heeft tot nu toe goed gewerkt. Honda was mijn deal, dus ik blijf dat goed in de gaten houden", besluit de Oostenrijker.