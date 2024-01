Lars Leeftink

Woensdag 3 januari 2024 12:41 - Laatste update: 12:42

Ron Dennis, voormalig teambaas van McLaren, kan zich het moment waarop hij Fernando Alonso vertelde dat Lewis Hamilton in 2007 zijn teamgenoot zou worden bij McLaren, nog goed herinneren. Dit komt vooral door de reactie van Alonso, die geen fan was van de komst van de Brit.

Nadat Alonso in 2005 en 2006 wereldkampioen was geworden bij Renault, besloot hij voor het seizoen 2007 de overstap te maken naar McLaren. Daar kreeg hij, tot zijn eigen frustratie, te maken met Hamilton. Tegenover Essentially Sports zegt Dennis, die toen de teambaas van McLaren was, dat hij zich het moment nog goed kan herinneren dat hij Alonso op de hoogte bracht van de komst van Hamilton. "Ik sprak Fernando en ik zei dat ik had besloten om Lewis in de andere auto te zetten. Hij dacht er een tijdje over na en zei tegen me: 'wil je het constructeurskampioenschap niet winnen?'. Hij voelde toen nog niet dat Lewis een bedreiging zou vormen of veel punten zou scoren."

Dennis zag Alonso het fout hebben

Dennis kan zich het moment nog goed herinneren omdat Alonso de situatie, zo bleek, niet goed in zou schatten. "Het is iets dat ik me herinner en waar ik om moet lachen, omdat Fernando het fout had wat betreft Lewis. Het was heel eenvoudig. Alonso verwachtte niet dat Hamilton zo competitief zou zijn in zijn eerste jaar. Hij vertelde me aan het begin van 2007 dat het mijn beslissing was om een ​​rookie als Hamilton aan te trekken, maar dat het McLaren het constructeurskampioenschap zou kosten."

Alonso baalde van uitdaging Hamilton

Hamilton zou tijdens zijn eerste seizoen bij McLaren in 2007 op P2 eindigen in het kampioenschap, voor Alonso (P3). Alonso vertrok vervolgens en keerde terug naar Renault, waarna hij ook nog voor Ferrari, McLaren, Alpine en Aston Martin uit zou komen. Een wereldkampioenschap zat er bij al deze teams tot nu toe echter niet in. Dennis zag dat Alonso bij de komst van Hamilton in 2007 de Brit onderschat had. "Fernando hield overal rekening mee, behalve dat Lewis hem zou uitdagen. Dat heeft hem echt geraakt."