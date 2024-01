Lars Leeftink

Carlos Sainz heeft bevestigd dat Rupert Manwaring, al jaren de performance coach van de Spanjaard, vanaf 2024 zal werken voor Max Verstappen. Zijn oud-teamgenoot bij Toro Rosso was op zoek naar een nieuwe performance coach en heeft deze dus bij de Spanjaard gevonden. Sainz reageert op het vertrek van Manwaring.

Eind november kondigde Bradley Scanes, vier jaar lang de performance coach en personal trainer van Verstappen, zijn vertrek aan. Verstappen is daarom nu in zee gegaan met Manwaring voor het seizoen 2024. Manwaring gaat na acht jaar het Sainz-kamp verlaten. Gezien het veeleisende F1-schema, de races en de G-krachten, is het cruciaal voor coureurs om gedurende het jaar een uitstekende fysieke en mentale gezondheid te behouden. Een belangrijk deel van hun leven buiten het circuit bestaat dan ook uit intensieve training met personal trainers, ook wel performance coaches genoemd, om in topconditie te blijven.

Sainz reageert op vertrek

De performance coach van Sainz vertrekt dus. De Spanjaard heeft inmiddels gereageerd op het vertrekt van zijn performance coach. "Acht jaar is niet samen te vatten in één video, maar hier is een klein voorproefje van wat het heeft betekend. 2023 was [Rupert Manwaring's] laatste seizoen als onderdeel van Team 55 en ik zou niet weten hoe ik je moet bedanken voor al het werk, toewijding en steun gedurende deze jaren. We hebben niet alleen getraind, we hebben samen gestreden voor dezelfde doelen en we hebben onderweg veel plezier gehad! Ik wens je het allerbeste Ruperto!"