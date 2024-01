Brian Van Hinthum

Dinsdag 2 januari 2024 18:00

Sebastian Vettel is één van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser kan buigen over vier wereldtitels en geniet na een mooie loopbaan inmiddels van zijn welverdiende pensioen. Maar hoe zag de loopbaan van de voormalig Red Bull-coureur er precies uit? We zetten het op een rijtje.

Vettel zag op 3 juli 1987 het levenslicht in het Duitse Heppenheim, een klein stadje ten zuiden van Frankfurt am Main. Hij werd de derde spruit in de Vettel-familie van Norbert en Heike Vettel. Hij heeft namelijk twee oudere zussen, Melanie en Stefanie. Later kwam daar nog een jonger broertje bij, genaamd Fabian. Een gezellige boel dus in huize Vettel. Hoewel de Duitse coureur wel eens aangegeven heeft dat hij 'verschrikkelijk' was met school, heeft hij zijn Abitur in Duitsland met respectabele cijfers weten te behalen. Dat is het niveau wat je in Nederland kan vergelijken met het VWO.

Vettel zijn grootste jeugdhelden toen hij opgroeide waren 'De drie Michaels', heeft hij wel eens verteld. Te weten: Michael Schumacher [Formule 1], Michael Jordan [NBA] en Michael Jackson [zanger]. Vettel wilde in zijn jeugd voornamelijk worden zoals laatstgenoemde Michael, maar de Duitser kwam er al snel achter dat hij niet het stemgeluid en het talent had om een carrière als zanger te laten slagen. Vettel is daarnaast ook nog groot fan van The Beatles.

Jonge jaren

Al op driejarige leeftijd begon de Duitse jongeling met karten. Toen hij acht was, in 1995, ging hij echt racen in het karten. Zijn talent en prestaties vielen al snel op in de grotemensenwereld en in 1998 kreeg hij de kans om zich aan te sluiten bij het Red Bull Junior Team. Vanaf dat moment leek het meteen duidelijk dat Vettel over een hoop talent beschikte en hij won dan ook verschillende titels in de jeugdklassen, zoals de Junior Monaco Kart Cup in 2001. In 2004 won hij het Formula BMW ADAC-kampioenschap door maar liefst achttien van de twintig overwinningen op zijn naam te schrijven.

Piepjonge Vettel in de kart in 2001

Zijn prestaties in de opstapklassen van de Formule 1 bleven niet onopgemerkt. Wegens zijn knappe werk in de BMW-kampioenschappen kreeg hij in 2005 de kans om zijn kunsten te vertonen tijdens een test voor Williams, terwijl hij dat later deed voor Sauber. Nadat hij nog meer indruk maakte in klassen als de Formula Renault 3.5 Series, kreeg hij vanaf de Turkse Grand Prix in 2006 de kans om als derde rijder bij het team van BMW Sauber te gaan fungeren. Robert Kubica had daar namelijk de plek van Jacques Villeneuve ingenomen en dus kwam er een plekje vrij voor de piepjonge Vettel.

Jongste puntenpakker

Tijdens zijn testdebuut voor het team wist Vettel meteen grote indruk te maken. De man uit Heppenheim was op dat moment met zijn 19 jaar en 53 dagen de jongste coureur die ooit deelnam aan een Formule 1-weekend en met de snelste tijd die hij liet noteren tijdens de tweede vrije training van dat weekend was het voor de meeste betrokkenen wel duidelijk: Vettel is the real deal. Leuk feitje: Vettel wist dat weekend ook een opmerkelijk record te vestigen door de snelste boete ooit in een carrière te pakken. Na negen seconden was het namelijk al raak wegens te snel rijden in de pitstraat.

Vettel past zijn stoeltje voor de USA GP in 2007

Nadat Kubica tijdens de Grand Prix van Canada in 2007 hard tot crashen kwam, stapte de Heppenheimer in tijdens de daaropvolgende race in de Verenigde Staten. Ook daar imponeerde hij weer. Hij begon als zevende en kwam als achtste over de streep, waardoor hij op dat moment de jongste puntenpakker in de Formule 1 werd. In juli 2007 moest BMW noodgedwongen hun goudhaantje laten vertrekken richting Toro Rosso. De Duitse coureur stond namelijk nog altijd onder contract bij Red Bull en de eigenaren lieten Vettel de tegenvallende Scott Speed vervangen vanaf de Grand Prix van Hongarije.

Magistrale Monza-middag

Een beslissing waar men geen seconde meer spijt van gehad zal hebben in de daaropvolgende jaren. De Duitser reed anderhalf seizoen voor het zusterteam van Red Bull en beleefde daar ook één van zijn meest legendarische weekenden in de koningsklasse. Tijdens de Grand Prix van Italië wist Vettel op de zaterdag al te imponeren met een totaal onverwachte pole position op het circuit van Monza, waarna hij er op zondag nog eens een schepje bovenop deed door zijn hoofd koel te houden en zijn eerste overwinning in de Formule 1 te grazen te nemen op 21-jarige leeftijd. De ongekende prestaties betekenden dat de druk in Duitsland ook opgevoerd werd en hij al snel liefkozend 'Baby Schumi' werd genoemd.

Vettel na zijn epische Monza-win in 2008

Promotie naar de hoofdmacht

Bij de leiding van Red Bull hadden ze inmiddels wel genoeg gezien en de jonge coureur werd gepromoveerd richting de hoofdmacht van Red Bull. David Coulthard werd vervangen door Vettel, die teamgenoot werd van Mark Webber, de man die hem in 2007 nog openlijk onder vuur nam nadat Vettel tijdens de Grand Prix van Japan in Fuji vanaf de derde stek tegen hem aan crashte. "Het zijn kinderen, nietwaar? Kinderen met te weinig ervaring. Je doet het goed, en dan f*cken zij het allemaal op", foeterde de Australiër nog enkele jaren eerder. Nu moest het tweetal het echter samen gaan doen. Een écht geweldige relatie werd het nooit.

Vettel pakt zijn eerste Red Bull-win in China

Vettel begon zijn carrière bij Red Bull op sterke voet. Tijdens de eerste race in Australië leek de Duitser op weg naar de tweede plek, maar hij kwam in aanraking met Kubica en viel uit. In China kwam er echter revanche, Vettel wist zowel de pole position als de overwinning te grazen te nemen en daarmee schonk hij Red Bull hun eerste pole en winst in de Formule 1. Verder wist hij nog overwinningen te boeken op Silverstone, in Suzuka en tijdens de allereerste Grand Prix van Abu Dhabi. Wél moest hij zijn meerdere in het wereldkampioenschap erkennen in de ontketende Jenson Button, die met zijn Brawn Grand Prix de wereldtitel greep.

De eerste wereldtitel

Toch was het wel een teken aan de wand voor wat de Formule 1 te wachten stond wat betreft Vettel, Adrian Newey, Christian Horner en de rest van Red Bull. Tijdens de seizoensopener in Bahrein werd meteen duidelijk dat het menens was voor Vettel. De Duitser pakte de pole position, maar kon door problemen uiteindelijk niet winnen. Zijn eerste overwinning van het seizoen kwam twee races later in Maleisië. Het minste moment van de Duitser dat seizoen volgde in Turkije. Vettel en Webber kwamen in een intens gevecht tot crashen, waarna beide heren met het beschuldigende vingertje naar elkaar wezen en weigerden het boetekleed aan te trekken. Het was de tweede deuk in de relatie tussen het tweetal.

Vettel en Marko vieren de eerste wereldtitel in 2010

Hoewel het lange tijd Fernando Alonso leek die met de wereldtitel aan de haal ging dat jaar, was het Vettel die na een ijzersterke en toch ook wel wonderbaarlijke tweede seizoenshelft aan het langste eind trok. Met drie overwinningen [en één uitvalbeurt] in de laatste vier races, wist de Red Bull-jongeling alsnog de zaken zijn kant op te keren. Met name de race in Abu Dhabi zal Alonso nog lang bij zijn gebleven. De Spanjaard zat vast achter Vitaly Petrov en moest lijdzaam toezien hoe Vettel de dagwinst én het wereldkampioenschap te grazen wist te nemen. Vettel kroonde zich dat jaar met zijn eerste wereldtitel tot jongste wereldkampioen ooit, een record dat hij anno 2024 nog altijd mag dragen.

Wereldtitel nummer twee na druk jaar

In 2011 werd het allemaal nog mooier voor de Duitse coureur, die door het opstrijken van zijn eerste wereldtitel ontketend leek te zijn onder de vleugels van Horner en consorten. Tijdens de eerste acht races wist Vettel maar liefst zes overwinningen te behalen en de nog altijd jonge coureur leek voor niemand te stoppen, al leek de FIA wél roet in het eten te willen gooien. Tijdens de Grand Prix van Europa werd er een verbod ingevoerd op het zogeheten 'engine mapping', het kunnen toepassen van verschillende modi op de motor. De media speculeerde er rustig op los en er klonken geruchten dat het een poging was om de dominantie van Vettel de kiem in te smoren.

Vettel houdt voor de tweede keer de wereldbeker omhoog

Later in het seizoen kwam met ook met een verbod op de beruchte 'blown diffuser', waar lange tijd een hoop om te doen was. Het foefje van Newey moest na de Britse Grand Prix van de wagen af en het team van Red Bull liet weten dat men naar verwachting minimaal een halve seconde per rondje zou mislopen. Niets bleek minder waar, want Vettel greep in het tweede deel van het seizoen alsnog rustig vijf overwinningen en wist zich met het astronomische puntenaantal van 392 voor het tweede jaar op rij te kronen tot wereldkampioen in de Formule 1.

Drie op een rij

De honger van de Duitser bleek ook in 2012 nog altijd niet gestild. Het jaar waarin concurrent Alonso misschien wel één van zijn beste jaren in de Formule 1 had, werd een memorabele voor de fans. Vettel kon in de eerste fase van het seizoen bij lange na niet teren op zijn dominantie uit het jaar ervoor. In de eerste dertien races van het seizoen wist de man uit Heppenheim slechts één overwinning op zijn naam te schrijven en hij ging slechts drie keer mee naar het podium. Een derde wereldtitel op rij leek dan ook een utopie. Na de Italiaanse Grand Prix, waar Vettel met zijn Red Bull uitviel, was het gat naar de Spaanse coureur 39 punten en waren er nog maar zeven races te gaan.

Wereldtitel nummer drie voor Vettel

De toenmalig Red Bull-coureur gaf niet op en bleef geloof houden op succes. Dat kwam er, want Vettel wist achtereenvolgens Singapore, Japan, Zuid-Korea en India op zijn naam te zetten. De race in Abu Dhabi moest hij vanaf pitlane beginnen wegens problemen in de kwalificatie, maar hij repareerde knap en reed zichzelf richting de derde stek. Met een voorsprong van dertien punten kwam het allemaal aan op de finale op Interlagos. Vettel stond na drie bochten andersom na een touché met Bruno Senna en het kampioenschap leek uit zijn handen te glippen. Andermaal gaf Vettel echter niet op en in een heroïsche race op het natte Interlagos wist hij op te klimmen naar de zesde plek, waardoor hij na Juan Manuel Fangio en zijn grote idool Michael Schumacher de derde coureur ooit werd die drie wereldtitels op een rij wist te winnen.

Multi-21

De derde wereldtitel op rij betekende een opmaat naar meer, want in 2013 zagen we misschien wel de engste Vettel die we ooit hebben meegemaakt, waar ook Webber over mee kan praten. Tijdens de tweede race van het seizoen, de Grand Prix van Maleisië, werden we getrakteerd op het inmiddels beruchte 'Multi-21'-incident. Vettel kreeg middels teamorders te horen dat hij teamgenoot Webber op de eerste plek niet aan mocht vallen, maar negeerde deze opzichtig. De drievoudig wereldkampioen passeerde de Australiër en won de race, dit tot grote ontzetting van zijn teamgenoot. Een woedende Webber liet na afloop optekenen dat Vettel 'toch wel weer beschermd zou worden en dat nou eenmaal is hoe het gaat' binnen het team van Red Bull.

Gepikeerde Webber na de Grand Prix van Maleisië

Aan de andere kant was het Vettel die zich na de race weinig aantrok van zijn boze teamgenoot en liet optekenen dat Webber 'het niet verdiende om de race te winnen'. Ook Horner sprong in de bres voor zijn paradepaardje. De huidige teambaas van Max Verstappen liet optekenen dat Webber in het verleden ook meerdere malen teamorders aan zijn laars had gelapt, al was de Brit wel duidelijk niet blij met de acties van Vettel, ondanks meervoudige instrucies over de boardradio. Later hebben we van Webber ook nog meermaals gehoord dat hij Horner nooit helemaal vertrouwde in Vettel-gerelateerde zaken.

De Australische coureur heeft later nog onthuld dat hij tijdens de volgende race in Shanghai voor een verzoeningspoging met Vettel ging, maar nul op het rekest kreeg van zijn teamgenoot. "De eerstvolgende keer dat ik Sebastian zag, was op de donderdag van het raceweekend in China. Ik zei dat we moesten praten. De daaropvolgende conversatie was het meest teleurstellende moment van onze gehele relatie. Hij zei dat hij ‘pissed off’ was door wat ik op het podium in Maleisië had gezegd, en dat hij me respecteerde als coureur maar niet als persoon. Dat vond ik een heftige uitspraak. Ik zei simpelweg: ‘Dan heeft onze relatie een probleem. Dat was het dan’", liet Webber nog optekenen in zijn eigen boek, Aussie Grit: My Formula One Journey.

Binnenhalen van nummer vier

Het betekende het einde van het vriendschappelijke relatie tussen Vettel en Webber, maar niet het einde aan de dominantie van de Duitse coureur. Tot en met de Grand Prix van Hongarije wist hij vier overwinningen te boeken, maar na de zomerstop stond er geen maat meer op de regerend wereldkampioen. Vanaf België wist hij maar liefst negen overwinningen op rij te boeken, een record dat vandaag de dag nog staat en waar Verstappen in 2022 op jaagt. Drie races voor het slotakkoord op Interlagos wist Vettel zich in India al te kronen tot viervoudig wereldkampioen. De dominantie van Vettel kende ook een zwart randje. De coureur werd gedurende het seizoen meermaals uitgefloten door supporters op het circuit en Vettel gaf openlijk aan last te hebben van de negatieve geluiden die hij ontving.

Wereldtitel nummer vier was een feit

Lastig laatste Red Bull-seizoen

2014 begon en een nieuw tijdperk in de Formule 1 brak aan, het hybride tijdperk. Het viel natuurlijk nog maar te bezien of Newey en consorten wederom zo'n ontembare machine wisten te bouwen en al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat de vork wel wat anders in de steel zat. Met name de Mercedessen waren ontzettend snel en Vettel kwam zelden in het stuk voor. Met het mindere materiaal werd al snel duidelijk dat de Red Bull-vlam van Vettel gedoofd leek en nieuwbakken teamgenoot Daniel Ricciardo was zijn inmiddels ervaren kompaan met grote regelmaat te vlug af. Tijdens het seizoen kondigde de Duitser aan zijn droom achterna te gaan jagen en een contract te tekenen bij het roemruchte Ferrari, waar hij teamgenoot zou worden van vriend Kimi Raikkonen en de man moest worden die de Italianen de eerste wereldtitel sinds 2007 zou schenken.

Vettel met Massa en nieuwe teamgenoot Ricciardo

Vettel in zijn gloednieuwe teamkleding begin 2015

Na zijn derde plaats in Australië wist Vettel na een win-loos 2014-seizoen in zijn tweede race voor Ferrari de zege te pakken in Maleisië. We zagen een emotionele Vettel na afloop, die zijn overwinning opdroeg aan zijn grote idool: Schumacher. "Het volgende deel van mijn Formule 1-carrière zal met Ferrari zijn. Dat is een droom die uitkomt. Als kind zijnde was Schumacher in de rode auto mijn grootste idool. Nu heb ik eindelijk de ongelofelijke eer om voor Ferrari te rijden", liet de Duitse coureur optekenen. Het werd met twee latere overwinningen in Hongarije en Singapore zijn enige hoogtepunt van het seizoen. Vettel eindigde derde in het wereldkampioenschap en noemde dat kijkende naar zijn auto 'een wonder.

Drama 2016

Het volgende seizoen van 2016 werd nog een stuk minder. De viervoudig wereldkampioen kende in dat jaar eigenlijk alleen maar brandjes met andere coureurs en weinig andere successen. Vettel lag onder meer in de clinch met wedstrijdleider Charlie Whiting, Daniil Kvyat en Verstappen. Het betekende een treurig seizoen zonder grote successen. Vettel bleef zonder overwinning achter, werd vierde in het wereldkampioenschap, maar mocht wel zeven keer mee richting het podium.

Strijden met Hamilton om de titel

In 2017 leek het eindelijk allemaal weer eens de kant van Vettel op te vallen. Ferrari had hem voorzien van een race-winnende auto en Vettel stelde niet teleur tijdens de eerste zes races van het seizoen, waarin hij drie keer won en drie keer tweede werd. Na een vierde plek in Canada baarde Vettel tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan opzien door achter de safety car op Hamilton te beuken. Vettel ging daarna met zijn Ferrari naast de Mercedes van Hamilton rijden en gaf hem nog eens een opzettelijke beuk. Volgens Vettel zelf gaf Hamilton hem een brake test, maar de FIA ging daar niet in mee en gaf hem een tien seconden stop and go-penalty. Later kwam Vettel terug op zijn actie, bood hij excuses aan en ging hij als vrijwilliger voor twaalf maanden lang helpen bij FIA-evenementen.

Vettel ziet hoe Hamilton de beker voor de eerste plek krijgt van Bill Clinton in de USA

Uiteindelijk liep het ook dat seizoen alsnog allemaal mis voor de vastberaden Vettel. Hij had de nodige pech en had daarnaast ook nog eens te maken met een ontketende Hamilton, die negen overwinningen op zijn naam wist te schrijven. De vijf overwinningen van Vettel konden daar niet tegenop. Ook als je bedenkt dat Vettel nog twee keer uitviel, tegenover een DNF-loos seizoen van de Britse superster. Het werd het eerste seizoen van Vettel waarin hij op een bepaald punt in het seizoen aan de leiding ging van het wereldkampioenschap, maar dit niet wist om te zetten in het daadwerkelijk winnen van de wereldtitel.

Opnieuw teleurstelling in 2018

Ook in 2018 wist Vettel zich weer in de strijd om het wereldkampioenschap te scharen. De Ferrari-coureur begon het seizoen met twee overwinningen in Australië en Bahrein, maar moest in China genoegen nemen met een achtste stek na een crash met Verstappen. Hamilton pakte de volgende twee zeges en sloeg terug. Na vier races zonder zege sloeg Vettel terug door de Grand Prix van Canada op zijn naam te schrijven. Ook op Silverstone wist hij te winnen, alvorens hij tegen één van de grootste teleurstellingen van zijn carrière aanliep.

Vettel na zijn pole in zijn thuisrace op Hockenheim

Tijdens een regenachtige Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring was het de thuisfavoriet die aan de leiding ging van de race. Vettel verloor echter controle over zijn SF71H, nadat hij over een iets te gladde sausage kerb gleed en de controle over zijn rode bolide verloor. Zijn rit eindigde - tot ontzetting van het Duitse publiek - in de muur en tot overmaat was ramp was het ook nog eens Hamilton die de race wél won. Vettel wist nog wel op Spa-Francorchamps te winnen, maar het was Hamilton die opnieuw aan de haal ging met het wereldkampioenschap.

Dramatisch Ferrari-slot

Het betekende het laatste seizoen waarin Vettel aanspraak kon maken op de wereldtitel. Vanaf 2019 ging het bergafwaarts met de Duitser in de Formule 1. Tijdens de wintertests werden Vettel en nieuwbakken teamgenoot Charles Leclerc nog getipt als hét te pakken team, maar tijdens het seizoen bleek het allemaal toch een stuk lastiger en waren er vaak technische problemen voor de Scuderia. Het bleef dat seizoen voor Vettel bij één spaarzame overwinning op het circuit van Singapore, zijn laatste zege in de koningsklasse. Uiteindelijk eindigde hij voor de tweede keer in zijn carrière achter zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap op de vijfde plek.

De laatste twee seizoenen bij Ferrari werden eenzaam

2020 werd al helemaal een jaar om niet over naar huis te schrijven voor Vettel en Ferrari. Het door corona geteisterde seizoen bevatte slechtst zeventien races, waarin Vettel slechts één keer naar het podium wist te rijden met zijn derde plek tijdens de Grand Prix van Turkije. Meermaals wist de Duitse coureur niet eens punten te scoren tijdens een race en ook binnenskamers leek het allemaal niet zo vlotjes te verlopen. Uiteindelijk maakte teambaas Mattia Binotto bekend dat men het aflopende contract van Vettel niet zou verlengen en na een teleurstellend laatste seizoen vertrok hij richting Aston Martin, zijn laatste team in de Formule 1.

Aston Martin richting pensioen

Zijn laatste stint in de koningsklasse werd niet bepaald een memorabele. Aston Martin kon Vettel niet voorzien van een auto die regulier om de punten mee kon strijden, al kwam hij tijdens de knotsgekke Grand Prix van Hongarije in 2021 nog wel dichtbij een overwinning, al werd hij later na de race gediskwalificeerd nadat hij niet genoeg benzine kon leveren. Eén jaar later werd diezelfde race in Hongarije de plek waar Vettel bekendmaakte aan het einde van het seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen en zich te gaan focussen op andere zaken. Het zorgde voor een hoop teleurstelling binnen de paddock wegens een iconische coureur die gaat vertrekken.

Epische tweede plek van Vettel in Hongarije, later gediskwalificeerd

Het leek wel de meest logische stap voor de inmiddels 36-jarige Vettel. Hij sprak zich aan het einde van zijn loopbaan met enige regelmaat kritisch uit over politieke zaken als gelijkheid, mensenrechten en milieu. Met name dat laatste onderwerp is er één die niet helemaal strookt met zijn carrière binnen één van de meest vervuilende sporten ter wereld en Vettel noemde zichzelf om die reden al meermaals een 'hypocriet'. Momenteel is het stil rondom de man uit Heppenheim, al wordt er vaak wel in de wandelgangen gesproken over een mogelijke terugkeer in de racerij, al zal dat waarschijnlijk niet in de Formule 1 zijn. Zijn nalatenschap én vier wereldtitels zullen niet snel vergeten worden.