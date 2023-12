Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 13:15

Lewis Hamilton is aan het genieten van een welverdiende vakantie. De zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen is ondertussen aangekomen in Brazilië. Daar zal de Mercedes-coureur oud en nieuw vieren.

Hamilton maakte een jaar mee met hoogte- en dieptepunten, maar uiteindelijk is hij toch nog netjes derde geworden in de eindstand van afgelopen seizoen. Eerst leek Fernando Alonso de voornaamste rivaal te zijn van de Brit, maar in de slotfase van 2023 waren de ogen van Hamilton vooral gericht op Sergio Pérez. Onder andere een crash in Qatar en de diskwalificatie in de Verenigde Staten gooide echter roet in het eten in die strijd om de positie achter Max Verstappen. Hamilton scoorde uiteindelijk zes podiums en verdedigde samen met George Russell de tweede plek in het constructeurskampioenschap voor Mercedes ten opzichte van Ferrari.

Na Dubai nu in Brazilië

Hamilton is tijdens deze winterstop al wezen skydiven in Dubai. Nu is hij vertrokken naar Brazilië, het land waar hij sinds november 2022 ereburger is. Hij bevestigde tijdens de Grand Prix van São Paulo al tegenover Globo dat hij plannen had om naar Brazilië te gaan tijdens zijn vakantie: "Ik ga naar Rio, en daarna zal ik me een beetje door het land verplaatsen. Ik denk dat ik vier verschillende plekken ga bezoeken, wanneer het seizoen voorbij is. Ik ga hier dan wat tijd besteden." Hamilton is bij een feestje gespot samen met model Juliana Nalú.