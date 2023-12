Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 12:13

Lewis Hamilton had dit jaar wederom geen materiaal tot zijn beschikking waarmee hij kon strijden voor zijn achtste wereldtitel en de man uit Stevenage kwam niet verder dan P3 in het kampioenschap. Martin Brundle sluit niet uit dat de Brit afzwaait als hij merkt dat titel acht niet meer haalbaar gaat zijn.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap van de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen was blij om de W14 na wederom een teleurstellend jaar achter zich te laten. De Britse coureur hoopt na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 nog altijd vurig om dat recordbrekende aantal van acht titels te bereiken, maar moet dus al drie jaar op rij pas op de plaats maken voor Max Verstappen. Hamilton wist daarnaast sinds zijn zege in Djedda van 2021 geen enkele zege meer te pakken in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Plan B

De Mercedes-coureur zal dan ook blij zijn geweest om het 2023-boek te sluiten en richting de feestdagen te gaan. Het wordt natuurlijk maar zeer de vraag of Hamilton in 2024 wél een gooi naar de titel kan doen, want het gat met Red Bull is nog altijd groot en zou zelfs groter kunnen worden over de winter. De Brit beschikt over een contract tot en met 2025, maar Brundle betwijfelt of Hamilton nog verder wil in de koningsklasse als hij geen achtste wereldtitel ruikt: "Ik denk dat wanneer Lewis merkt dat hij geen achtste titel kan pakken binnen de gewenste tijd, dat hij aan plan B gaat denken", waarmee hij op Sky Sports lijkt te denken aan een pensioen van zijn landgenoot.

Gevecht met Russell

Het is maar zeer de vraag of Hamilton bij een winnende auto ook af kan rekenen met teamgenoot George Russell: "Ik denk dat ze dicht bij elkaar liggen", zegt Brundle. "Als je kijkt naar de statistieken, had George een aantal nachtmerrieraces dit seizoen. Het is een goede vraag. Het ligt eraan of Lewis zijn huidige motivatie kan behouden, maar het is te close om te kiezen. Lewis weet hoe het werkt, maar George heeft de jeugdigheid aan zijn kant. Ik weet het antwoord niet. Ik zou alleen niet zeggen dat het zonder twijfel Lewis is omdat hij al een zevenvoudig wereldkampioen is", besluit de analist.