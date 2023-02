Remy Ramjiawan

Donderdag 9 februari 2023 17:54 - Laatste update: 17:58

Sebastian Montoya is klaar om in de voetsporen van zijn vader te treden en Formule 1-coureur te worden, vooral als een belofte die Helmut Marko hem tien jaar geleden deed, uitkomt.

De 17-jarige ontmoette Marko tijdens de Florida Winter Tour, waar zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya zijn zoon bijles gaf. Montoya junior won de race en toen Marko en Montoya senior met elkaar praatten, deed de Red Bull-adviseur een belofte die wel eens zou kunnen uitkomen.

Goed genoeg

"Toen ik mijn eerste race won in 2014, 2015, droeg ik een Red Bull-jasje en hij [Marko] kende mijn vader en hij belde mijn vader en zei tegen me 'als je op een dag goed genoeg bent, zetten we je in een Formule 1-auto', en een paar jaar later draag ik de Red Bull-kleuren en rijd ik in een Red Bull-auto", vertelde Montoya aan de podcast van de Feeder Series.

Beste coureurs zitten in Formule 1

Montoya is inmiddels onderdeel van het Red Bull Junior Team en heeft zijn zinnen gezet op een carrière in de koningsklasse, net als zijn vader. "Formule 1 is de top van de autosport, dus je droomt er altijd van om in de Formule 1 te winnen, want daar zitten de grootste coureurs. Dus daarin winnen geeft je het vertrouwen dat je bij de besten kunt horen", zo legt hij uit.

Toch is de Formule 1 niet voor iedereen weggelegd en mocht Montoya junior uiteindelijk geen vast zitje weten te pakken, dan is de IndyCar voor hem een goed alternatief. "Daar zijn alle auto's hetzelfde en het niveau van racen en de circuits zijn zo cool. Ik heb op Watkins Glen geracet en dat is een circuit waar je 'wauw' van zegt", aldus Montoya.

