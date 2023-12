Lars Leeftink

Adrian Newey, sinds 2005 werkzaam als ontwerper van Red Bull Racing, werkte daarvoor bij onder meer Williams en McLaren. Vooral bij het laatste team deed hij dit met succes, maar tijdens de eerste weken van zijn baan bij het Britse team was Newey al bijna ontslagen.

Newey heeft niet zijn hele leven gewerkt voor Red Bull. Voordat hij in 2006 begon bij Red Bull en uiteindelijk voor Sebastian Vettel en Max Verstappen kampioensauto's zou ontwikkelen, werkte hij bij Williams (1991 tot en met 1996) en McLaren (1997 tot en met 2005). Zeker bij McLaren kende Newey veel succes, met het kampioenschap van Mika Häkkinen in 1998 en 1999 als hoogtepunt. Toch was het begin van Newey bij McLaren allesbehalve een groot succes.

Newey vertelt verhaal

In de podcast Formula for Succes vertelt Newey een bizar verhaal over hoe hij, een paar weken na zijn komst bij McLaren, door CEO Ron Dennis al bijna weer ontslagen was. "Ik was enkele weken daar en ik draaide overuren om het ontwerp voor de wagen voor 1998 klaar te krijgen. Het kantoor dat ik had gekregen, was het oude kantoor van John Barnard. Van de grond tot het plafond had het mahoniehouten panelen. Er stond een donkere mahoniehouten tafel, een zwarte stoel en een donkerbruin, groezelig tapijt. Het was gewoon deprimerend. Toen we vertrokken naar de GP van Hongarije vroeg ik aan de fabrieksmanager of hij het kantoor in het weekend wat op kon frissen en ik gaf hem een staal met de kleur 'duck egg blue'. [voornamelijk lichtblauw]. Zet er een lichtere kleur stoel in enzo. En hij kreeg dat allemaal voor elkaar in het weekend."

CEO allesbehalve blij

Niks aan de hand, zo lijkt het. Het verhaal krijgt echter een bizarre wending toen hij die maandag terugkeerde. "Het [kantoor] zag eruit als zo'n rare briefkaart, helemaal zwart en dan heeft iemand een gedeelte ingekleurd. Mijn kantoor was dat ingekleurde gedeelte. Die avond kwam Ron [Ron Dennis, CEO] rond zes uur naar mij om te kijken hoe het ging. Toen hij in de deuropening stond, zei ik 'Ha Ron'. Hij zei geen woord. Hij begon naar adem te happen als een goudvis. Hij werd roder en roder tot hij bijna paars zag. Ik dacht dat hij op dat moment een hartaanval zou krijgen. Hij zei nog altijd niets, draaide zich om, ging weg en zei er nooit meer iets over. Er zaten voor hem twee aspecten aan. Zijn fabriek had nu ineens wat kleur gekregen en het was gebeurd zonder dat hij ervan op de hoogte was. Hij is een control freak en dat is goed, want in de motorsport moet je dat een beetje zijn. Jaren later hoorde ik van zijn vrouw Lisa dat hij die avond thuis was gekomen en zei: Dat is het, weg met hem. Ik ga hem morgenochtend ontslaan.' Zij heeft het hem uiteindelijk uit zijn hoofd gepraat."