Volgens Johnny Herbert, oud F1-coureur, is het terecht dat Lewis Hamilton kritisch is op het feit dat Red Bull, volgens de zevenvoudig wereldkampioen, Sergio Pérez niet genoeg gesteund zou hebben in zijn gevecht met Max Verstappen.

Hamilton liet eerder dit jaar weten dat hij van mening is dat de Mexicaan niet genoeg gesteund is door Red Bull Racing als teamgenoot van Verstappen. Hamilton zei: "Ik denk dat zijn team hem helemaal niet helpt. Ik weet dat Red Bull uit veel leden bestaat, maar er zijn mensen die hem psychologisch beïnvloeden en hem niet steunen. Als ik elk weekend zulke negatieve dingen over mezelf zou horen, zou het heel moeilijk zijn." Dit jaar was Hamilton ook al kritisch op het feit dat Nyck de Vries ontslagen werd door AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. Volgens Hamilton is dat namelijk 'nu eenmaal hoe Red Bull werkt'.

Herbert geeft Hamilton gelijk

In gesprek met de Daily Express laat Herbert weten dat hij de uitspraken van Hamilton steunt. "Ik herinner mij dat er veel kritiek was van Red Bull. De prestaties [van Pérez] werden aan het eind van het jaar een beetje beter en de kritiek leek wat meer om te slaan in support. Misschien hadden ze hem ook moeten steunen toen het minder ging. Ik begrijp wat Lewis zei. Sergio neemt het op tegen één van de beste uit de geschiedenis van de F1. Dat is erg lastig. Teams verwachten altijd dat je daar of daar in de buurt bent, binnen een paar tienden. Maar als het een seconde [per ronde] is, dan wordt het veel moeilijker voor ze. Hij heeft dat ondersteuningsmechanisme niet gehad [in 2023] en dat maakt het werk een stuk moeilijker."

Toekomst Pérez

Er werd gedurende het seizoen veel over de toekomst van Pérez gespeculeerd, maar Red Bull zelf bleef de Mexicaan steunen en telkens aangeven dat hij in 2024 gewoon weer de teamgenoot van Verstappen zal zijn. Het contract van de Mexicaan loopt na volgend seizoen echter af, net zoals bij de helft van de coureurs die volgend jaar in F1 rijden. Silly Season 2024 zal voor zowel Pérez als Red Bull dan ook een belangrijke periode worden die waarschijnlijk al snel op gang gaat komen.