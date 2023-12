Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 11:02

Jos Verstappen heeft een hele nieuwe liefde gevonden: het rallyrijden. De Nederlander schreef recent nog een zege in de Rally van Limburg op zijn naam en heeft de liefde helemaal gevonden. Hij vertelt erover.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de Belgian Rally Championship (BRC). Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer.

Zelf leuke dingen doen

Ook in 2023 is de voormalig teammaat van Michael Schumacher weer bezig in de rallywereld. In een uitgebreid interview met Verstappen.com krijgt de 51-jarige Verstappen de vraag in hoe verre hij de adrenaline heeft, terwijl hij al die jaren juist naast de baan stond bij zoon Max. "Geloof me, bij Max voelde ik die adrenaline ook. Maar inmiddels is hij in een fase aanbeland dat ik niets meer hoef te doen en is de tijd aangebroken voor mezelf om leuke dingen te gaan doen. En dit vind ik echt leuk. Want die adrenaline heb ik toch een beetje nodig", zegt Jos.

Max of zelf winnen?

Hij vervolgt: "Het gevoel om zelf in een auto te racen is niet te vergelijken met het gevoel dat je hebt als je naast de baan staat. Het is heel anders. Nee, niet spannender. Kijken naar Max vind ik net zo spannend als zelf racen", stelt de rallycoureur. Als hij dan toch moet kiezen, doet de Nederlander dat maar: "En ik heb liever dat Max wint dan ikzelf. Maar het mooiste is natuurlijk als het samengaat: Max winnend in een Formule 1-auto, ik in een rallyauto. Dat is ons doel iedere keer", besluit Verstappen senior.