Brian Van Hinthum

Maandag 25 december 2023 08:01

Sergio Pérez moest na een uitstekende start van het seizoen uiteindelijk toch ruimschoots zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Mexicaanse coureur hoopt richting 2024 weer een stap in zijn persoonlijke ontwikkeling te zetten en daarbij wil hij ook kijken naar hoe zijn Nederlandse teamgenoot dingen doet.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Christian Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Dingen leren van Verstappen

Daarmee kwam er uiteindelijk wel een stop op de geruchten over de toekomst van het Red Bull-zitje voor komend seizoen. Voor 2025 zal het weer helemaal anders zijn, want na komend seizoen loopt Pérez zijn contract af. Hij hoopt natuurlijk komend seizoen aansluiting bij Verstappen te vinden en schroomt niet daarbij te kijken naar hoe zijn teamgenoot dingen aanpakt: "Natuurlijk zijn er dingen die ik van hem kan leren. Ik denk dat ik de best mogelijke referentie heb die er is, want hij was degene die competitief was", citeert PlanetF1 Pérez.

Goede relatie

De man uit Guadalajara vervolgt: "Volgens mij is het dus helemaal niet verkeerd om te kijken wat hij doet en hoe hij het doet. Daaruit probeer je te leren, te verbeteren en te kijken wat werkt voor jou aan de hand van dingen die hij anders doet. Ik heb altijd een open benadering gehanteerd en volgens mij werkt dat prima. Onze relatie is goed. Soms zijn we verschillende kanten op gegaan, maar op hetzelfde moment vragen we vaak om dezelfde dingen. Dat is ook positief voor het team."