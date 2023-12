Vincent Bruins

Ferrari hoopt tijdens de winter voor het Formule 1-seizoen van 2024 een inhaalslag te maken op Red Bull Racing. De Italiaanse formatie zal naar verluidt de versnellingsbak aanpakken om de rode bolide voor volgend jaar te verbeteren.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Max Verstappen werd dan ook kleiner. De renstal uit Maranello werd uiteindelijk derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes. Het gat naar de Zilverpijlen was 56 punten voor de zomerstop.

Naast nieuwe versnellingsbak ook nieuwe achterwielophanging

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zal Ferrari de versnellingsbak aanpakken. Het zou alleen gaan om de behuizing, omdat de onderdelen binnenin de versnellingsbak vallen onder de zogeheten 'engine freeze' en daar mag dus niet aan worden gesleuteld. Ferrari zou de behuizing aan beide kanten twee centimeter, en dus in totaal vier centimeter, smaller willen maken. Op die manier is er ruimte om de diffuser groter te maken met meer downforce en minder gewicht als resultaat. Of dit gaat werken, is nog maar de vraag, want het zou de bakbehuizing ook fragieler en minder stijf kunnen maken wat natuurlijk invloed heeft op de betrouwbaarheid van de bolide voor 2024. Ook zou Ferrari een nieuwe achterwielophanging ontwikkelen die samen zal gaan met de herontworpen versnellingsbak. Naar verluidt blijft het een pull-rod ophanging, terwijl Red Bull de push-rod ophanging heeft. Het verschil is dat de pull-rod laag aan het chassis wordt bevestigd en de push-rod hoog aan het chassis. Ferrari zou zo willen voorkomen dat de neus te ver naar beneden gaat bij het remmen en te ver omhoog bij het accelereren. Deze onstabiliteit waarmee Leclerc en Sainz kampten, zorgden voor downforce dat minder voorspelbaar was.