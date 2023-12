Vincent Bruins

Een gespannen sfeer tussen twee teamgenoten is niet iets ongewoons in de Formule 1. McLaren hoopt dat tussen Lando Norris en Oscar Piastri te voorkomen, en daar hebben CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella dan ook wel vertrouwen in.

Als de spanningen tussen twee coureurs binnen hetzelfde team oplopen, dan kan dat nadelige gevolgen hebben. Bij McLaren zagen we dat bijvoorbeeld in 2007 tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Bij Mercedes kwamen Nico Rosberg en Lewis Hamilton elkaar meermaals tegen in de strijd om de wereldtitel, vooral in 2016. Ook de relaties bij Red Bull Racing liepen moeizaam tussen niet alleen Sebastian Vettel en Mark Webber, maar ook tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Norris en Piastri zijn elkaar nog maar één keer tegengekomen. Er was contact tussen de papayakleurige bolides in Italië, toen Piastri uit de pitstraat kwam en Norris hem voor wilde blijven door buitenlangs de Australiër te gaan door de eerste chicane. "Na Monza hadden we een heel gezond gesprek, zonder zweet, en we wachten niet totdat het voor een tweede of derde keer gebeurt," vertelde Brown tegenover Motorsport.com.

Management van de coureurs

De CEO denkt niet dat er verdere spanningen zullen zijn: "Daar zijn geen zorgen over. Er is een besef dat wanneer je twee coureurs hebt, de een de ander zal moeten verslaan in sommige weekenden," vervolgde Brown. "Ze zijn momenteel supercompetitief, en je voelt echt de energie om hen heen, wanneer ze voor het team rijden. We weten dat er een dag zal komen, waarschijnlijk vroeger dan later, waarop ze voor hun eigen belangen kiezen. Ik heb het gevoel dat de sterke punten van Andrea en mij liggen op het gebied van management van de coureurs, dus ik denk dat we dat voor kunnen zijn om ervoor te zorgen dat het gezonde concurrentie blijft."