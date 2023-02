Blijft Gasly in schaduw Verstappen en Red Bull of laat hij zich zien bij Alpine?

Lars Leeftink

Pierre Gasly begint in 2023 aan een nieuwe fase in zijn carrière, een fase waarin hij hoopt de verwachtingen van de buitenwereld waar te maken. Daar waar hij net zoals Alexander Albon en Carlos Sainz altijd in de schaduw van Max Verstappen reed bij Toro Rosso en Red Bull, hoopt hij hier in 2023 uit te stappen.

Vanaf 2023 komt er namelijk een einde aan zijn samenwerking met Red Bull Racing, een samenwerking die ervoor zorgde dat hij via het karten in de Formule 1 terecht zou komen en een vaste waarde werd. Een (echte) kans bij Red Bull bleef uit, waardoor de Fransman koos voor een ander avontuur. Een avontuur waarvan hij zal hopen dat het hem meer punten en kansen op zeges gaat opleveren.

Karten

Gasly begon in 2006 met karten, zoals veel coureurs in de Formule 1 dit deden. De Fransman was in het karten niet zo succesvol als veel van de topcoureurs in de Formule 1. Gasly won geen grote kartrace in de periode waarin hij bezig was met karten, maar hij haalde wel vaak het podium. Zo behaalde hij een tweede plaats in het CIK-FIA European Championship en werd hij derde bij onder meer het Franse kampioenschap, de CIK-FIA World Cup en de Grand Prix Open Karting. Zonder zege ging Gasly in 2011 vervolgens aan de slag met auto's.

Vervolg

In 2011 werd Gasly derde in de Franse Formule 4 met 104 punten en elf zeges. Het was voor de Fransman reden genoeg om een jaar later actief te zijn in de Formula Renault, waar hij namens R-ace GP niet echt veel succes kende. Tijdens 21 races eindigde hij drie keer op het podium, zonder een overwinning te boeken. In 2013 veranderde dit echter toen hij namens Tech 1 Racing meedeed aan de Formula Renault 2.0. Toen bleek de Fransman met 195 punten en drie zeges na veertien races de kampioen te zijn. Het was zijn eerste kampioenschap. In 2014 was het vervolgens tijd voor de Formula Renault 3.5 Series, waar hij namens Arden Motorsport 192 punten veroverde (acht podiumplekken) op weg naar een tweede plaats in het kampioenschap.

In 2014 zou Gasly tijdens de laatste zes races van het GP2-seizoen meedoen namens Caterham en geen punten veroveren. Hij liet volgens DAMS echter genoeg zien om in 2015 het hele seizoen een kans te krijgen. Met 110 punten, twee tweede plekken en twee derde plekken eindigde hij dat seizoen achtste in de GP2. Het jaar daarna, 2016, kwam hij namens Prema Racing uit in de GP2 en werd hij kampioen met 219 punten en drie zeges. Ondertussen deed Gasly ook nog twee races in 2017 mee in de Formule E namens Renault Dams (zevende en vierde in New York) en in de Super Formula. In de laatste raceklasse eindigde hij tweede namens Team Mugen met 33 punten. Het was een bijzonder jaar voor Gasly, want in 2017 maakte hij ook zijn F1-debuut al kortstondig.

Toro Rosso

In 2017 mocht hij namens Toro Rosso de Grand Prix van Maleisië, Japan, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi rijden. Hij eindigde veertiende, dertiende, dertiende, twaalfde en zestiende tijdens die races, in een jaar waarin hij dus Formule E, Super Formula en Formule 1 reed. In 2018 kreeg hij de kans om zich echt te laten zien in de Formule 1, want hij veroverde en stoeltje bij Toro Rosso. Het eerste seizoen verliep wisselvallig, met 29 punten en een paar plekken in de top tien als resultaat. Een vijftiende plaats in het kampioenschap bleek, met Brendon Hartley toen als teamgenoot, het hoogst haalbare. Hij had echter wel indruk gemaakt, want in 2019 besloot Red Bull hem al te promoveren naar teamgenoot van Verstappen.

Red Bull

Het bleek echter een kortstondig avontuur te zijn, want de Fransman hield het twaalf races vol. Met als hoogste plek een vierde plaats in Groot-Brittannië had Red Bull het idee dat het snel moest ingrijpen. Dit deed het door Alexander Albon vanuit Toro Rosso te promoveren en Gasly weer terug te sturen naar Toro Rosso. Daar werd hij teamgenoot van Daniil Kvyat. Gasly was teleurgesteld dat hij zo snel was afgeschreven en zou in 2019 uiteindelijk een podiumplaats en 95 punten noteren. Finishpositie in het kampioenschap: P7.

AlphaTauri

In 2020 veranderde Toro Rosso van naam en werd het AlphaTauri. Gasly zou in 2020, 2021 en 2022 uitkomen voor het team. In 2020 had hij Kvyat nog als teamgenoot, maar in 2021 en 2022 zou dat Yuki Tsunoda zijn. Gasly was overduidelijk van plan zich te laten zien, want vanaf 2022 gingen zijn prestaties er in positieve zin op vooruit. In zowel 2020 als 2021 behaalde hij een podiumplek met een auto waar dat eigenlijk niet mogelijk mee was. In 2020 scoorde hij 75 punten (tiende plaats), in 2021 110 punten (negende plaats). Het bleek niet genoeg om Red Bull te overtuigen, want nadat ook Albon teleurstellend presteerde bij Red Bull kreeg iemand van buitenaf de kans vanaf het seizoen 2021: Sergio Perez. De Mexicaan bleek het goed te doen en kreeg begin 2022 een contractverlenging. Voor Gasly was dit tijdens het seizoen 2022 al een duidelijk teken. Gasly eindigde in 2022 op 23 punten en een veertiende plaats, beduidend minder dan de voorgaande jaren. De Fransman besloot dat het tijd was om Red Bull en AlphaTauri achter zich te laten.

Alpine

In 2023 gaat Gasly uitkomen namens Alpine (voormalig Renault), waar hij teamgenoot wordt van landgenoot Esteban Ocon. Met deze overstap zal Gasly hopen dat hij eindelijk voor zichzelf kan gaan en kan laten zien waarom hij een kans maakt op een wereldkampioenschap. Teamgenoot Ocon zal dit gevoel echter nu ook hebben, aangezien Fernando Alonso is vertrokken en het kopmanschap bij het team voor het oprapen ligt. Het zal een mooie strijd worden tussen Ocon en Gasly, die allebei zullen hopen dat Alpine in 2023 de stap kan zetten richting de drie topteams en McLaren achter zich kan houden. Als dat zo is, kan Gasly eindelijk uit de schaduw van Red Bull stappen.

