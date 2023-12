Vincent Bruins

Vrijdag 22 december 2023 17:35

Het officiële account van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi deelde een post op X (voorheen bekend als Twitter), waarin het de draak stak met Sergio Pérez. Deze is echter later verwijderd, omdat er kritiek op kwam.

Pérez heeft objectief gezien zijn beste seizoen in de koningsklasse van de autosport achter de rug. Nooit eerder was hij als tweede geëindigd in het kampioenschap. Toch kwamen het hele jaar door geruchten naar boven dat hij zijn stoeltje bij Red Bull Racing zou kwijtraken. Aan het begin van 2023 kon hij Max Verstappen, die het seizoen uiteindelijk zou domineren met 19 overwinningen in 22 Grands Prix, nog wel bijbenen. De Mexicaan won in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, voordat hij echter in een dip terechtkwam. Pérez was op een gegeven moment zelfs de slechtst kwalificerende Red Bull-coureur sinds David Coulthard in 2007, en dat in de bijna onverslaanbare RB19. Nyck de Vries verloor zijn zitje bij Scuderia AlphaTauri en moest plaatsmaken voor Daniel Ricciardo. Een theorie was dat Ricciardo op deze manier werd klaargestoomd om Pérez bij de Oostenrijkse formatie te vervangen. De 33-jarige uit Guadalajara heeft echter nog een contract voor 2024.

Naast gefotoshopte Pérez ook award voor Stroll

Het officiële X-account van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi heeft op deze geruchten ingespeeld door het hoofd van Pérez te fotoshoppen op de cover van de welbekende film 'Home Alone', toevallig een film waarvan de Red Bull-coureur laatst in een interview zei dat het een van zijn favorieten is. Achter Pérez zien we niet de boefjes Harry en Marv, maar Ricciardo en teambaas Christian Horner. Een deel van de Formule 1-fans zag de humor er wel van in, maar er kwam ook een boel kritiek op met als gevolg dat de social media van de Abu Dhabi GP besloot om de post te verwijderen. Ook een post over een 'tantrum'-award voor Lance Stroll, voor het duwen van zijn performance coach in Qatar, werd als onsmakelijk gezien en werd ook later verwijderd.